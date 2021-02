Vietnam nastavil vizi národního rozvoje

V současné době je Vietnam znám jako světlé místo pro ekonomický růst a je stále silněji integrován do světové ekonomiky. Jedná se o jeden z velkých úspěchů Vietnamu pod vedením Komunistické strany Vietnamu (CPV) v posledních letech, který přispěl k vytvření hybné síly pro vstup země do nového období rozvoje.

Za posledních pět let (2016–2020) je Vietnam jednou z mála zemí s vysokým a stabilním ekonomickým růstem (v průměru téměř šest procent). Je pozoruhodné, že i v roce 2020, kdy je světová ekonomika v recesi kvůli dopadům epidemie COVID-19, je Vietnam jednou z nejrychleji rostoucích ekonomik na světě s tempem růstu téměř tři procenta.

Kromě toho dosáhl Vietnam díky své multilaterální zahraniční politice mnoha důležitých úspěchů v mezinárodní ekonomické integraci, aby využil všechny dostupné zdroje pro národní rozvoj. Vietnam podepsal mnoho mnohostranných obchodních dohod, jako je komplexní a progresivní dohoda o trans-tichomořském partnerství (CPTPP), dohoda o volném obchodu mezi Vietnamem a Evropskou unií (EVFTA), regionální komplexní hospodářské partnerství (RCEP) atp.

Ve svém úvodním projevu na XIII. sjezdu KS Vietnamu, který se konal během osmi dní od 25. ledna, zdůraznil generální tajemník a prezident Nguyen Phu Trong zvláštní význam výsledků dosažených po XII. sjezdu (2016-2020) jako upevnění důvěry a vytvoření nové hnací síly, která přivede zemi do nového vývojového období.

Sjezd XIII. je považován za důležitý milník pro rozvojové směřování Vietnamu. Stanovil nejen směr rozvoje země v pětiletém období, ale také cíle do roku 2030 a vizi do roku 2045. Vietnam si zejména stanovil cíl do poloviny 21. století - že se stane rozvinutou zemí s vysokými příjmy.

V rámci programu sjezdu zvolil 30. ledna 200 členy termín XIII. ústředního výboru na období 2021–25. Generální tajemník Nguyen Phu Trong byl znovuzvolen do třetího funkčního období na prvním plénu XIII. ÚV strany 31. ledna. Schůze také zvolila politbyro složené z 18 členů.

Komunistická strana Vietnamu je známá tím, že vede vietnamský lid k vítězství v příčinách národního osvobození (1945) a národního sjednocení (1975), jakož i v reformním procesu v roce 1986. V nedávném období pod vedením CPV se Vietnam dostal ve známost nejen jako jedna z mála zemí s vysokou mírou ekonomického růstu a rostoucí pozicí nejen v jihovýchodní Asii, ale i ve světě, leč také jako bezpečná a atraktivní destinace pro mezinárodní návštěvníky se zvlášť krásnou přírodou.

Roman JANOUCH