Nejde jim o životy, ale o zisky

V mediálních a politických sporech, které propukly kolem »dočasného« snížení dodávek očkovacích vakcín proti nákaze koronaviru ze strany výrobců Pfizer BioNTech, AstraZeneca a Moderna, poněkud zaniká jedna podstatná skutečnost – »tržní« a »politický« přístup k výrobě, dodávkám a distribuci těchto vakcín ohrožuje nyní životy a zdraví stamilionů lidí, mezi nimi i občanů České republiky.

Ti, kdo s využitím poznatků současné světové vědy a za významné veřejné podpory vyvinuli vakcíny, zaujímají nyní s podporou některých vlád a finančního kapitálu zcela nehumánní postoje. Drží patenty a monopolní práva na výrobu a distribuci a inkasují zisky. Navzdory tomu, že lidské oběti COVID-19 se již počítají na miliony a zdravotní systémy, lékaři a zdravotní pracovníci mnoha zemí se dostávají na hranice svých možností a přinášejí i nejvyšší oběti.

Nikdo z odpovědných dnes nevolá důrazně po zveřejnění a rozšíření výsledků vývoje a technologií výroby těchto vakcín. Přitom rychlá a levná, všem zemím dostupná produkce očkovacích látek by mohla pomoci přežít, pokud jsou účinné a bezpečné, milionům těch, kdo budou s nákazou a v souvislosti s jejími důsledky umírat v příštích měsících. Stamilionům by mohla zachránit zdraví.

Humánní zpřístupnění a rychlá distribuce účinných vakcín v potřebném množství nejen vyvoleným a bohatým zemím, ale všem, naráží na bariéry současného kapitalismu. Ten nejen že s monopolním ziskem produkuje nástroje k zabíjení. Ziskem poměřuje životy a zdraví lidí i v medicíně a při omezené a drahé výrobě život zachraňujících léků. Ekonomické monopoly a politické zájmy privilegovaných se tak i v případě vakcín proti COVID-19 stávají překážkou pro přežití a efektivní a včasné léčení těch, kdo nezaručují dostatečně vysoký monopolní zisk.

Ne, nejde o dočasný nedostatek počítačových čipů, o patentové či monopolní nemravné přivlastňování poznatků vědy a vývoje k výrobě a distribuci nějakého běžného zboží. Nejde tu ani o obyčejnou obchodní válku a embarga, ke kterým se často uchylují nenasytné velmoci. Tentokráte jde o nepokrytý pokus producentů život zachraňujících vakcín a jejich politických protektorů vydělat na monopolně přivlastněném produktu a licitovat s dostupností práva na život a ochranu zdraví nikoli podle medicínských, ale podle cenových a politických měřítek.

Této pseudotržní strategii a morálce monopolů a odpovídajícím pokynům z Bruselu se bohužel podřizuje i česká vláda. Československá republika měla velkou tradici efektivního boje s infekcemi a využívání očkování k ochraně života a zdraví občanů. Česká republika na tuto tradici příliš úspěšně nenavazuje. Lidé ohrožení nákazou COVID-19 tak mimo jiné musí čekat, až co a kdy se rozhodne v Bruselu. Své polínko přikládá i protektorátní mentalita značné části politické reprezentace, která se dokonce brání porovnávat vakcíny podle účinnosti a dostupnosti, když opomíjí a ignoruje »politicky nevhodnou« vakcínu Sputnik V a vakcíny čínské.

Nebylo by pro záchranu životů a zdraví lidí nic snazšího než bezodkladně přimět monopolní producenty a přivlastňovatele zisků z vývoje a výroby vakcín alespoň k tomu, aby umožnili potřebný rozsah výroby a levnou distribuci. Ti, kdo tvrdí, že to nelze, jedním dechem vlastně říkají, že jsou pro ně zájmy monopolů a zisky důležitější než včasná pomoc stamilionům ohrožených a než záchrana těch, kdo bez včasné pomoci dnes umírají. »Tržní« logika soukromého monopolního vlastnictví a měřítko hmotného zisku zde zřetelně jde proti přežití lidstva. Tuto zvrácenou sobeckou politiku musí ovšem lidská pospolitost překonat, má-li se dnes i do budoucna naučit úspěšně vyrovnávat s hrozbami, které vyvstávají.

Miroslav GREBENÍČEK, poslanec (KSČM)