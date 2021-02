»Jeho výsost« a »občanská neposlušnost«

Ve čtvrtek večer se na obrazovce objevil divící se Václav Klaus. Dostal totiž pokutu deset tisíc korun za to, že nenosí roušku přes ústa a že více než hodinu se občerstvoval v jedné pražské restauraci. Prý to byl projev »občanské neposlušnosti« a ten asi, podle něj, nemůže být postižen. Divný přístup k plnění předpisů. V jeho zdůvodnění chyběla jen slova o »demokracii« a »svobodě«.

V době, kdy stále umírá denně přes sto padesát lidí na COVID-19, jsou jeho slova vskutku trestuhodná, a desetitisícová pokuta je pro něj pakatel. Jde jistě ovšem o princip. On, tedy Václav Klaus, nosí sice pod bradou roušku, jak zní »litera zákona«, ale nikoli aby sebe a jiné chránil. Nevěří, jak prohlásil, v pandemii, důležitější je ekonomika než ten denní počet mrtvých, koronavirus je jen horší chřipka a onemocněli jím jen ti, kteří mají zřejmě málo trénované tělo, a ti, kteří zemřeli, by ostatně zemřeli stejně.

V některých případech je lépe mlčet, než mluvit nesmysly. Nevím, zda Václava Klause k tomuto chování vedla stařecká demence, anebo velikášství, jež se nedokáže podívat pravdě do očí, nebo má »svou vlastní pravdu« a ta je víc než pravda ostatních. Jenže skutečná pravda je tvrdá. Lidí nemocných »s covidem« denně přibývá a mrtvých »na covid« nebo »s covidem« také.

Nevěří-li Václav Klaus, ať se jde podívat na příslušná oddělení do nemocnice, kam vozí ty nejtěžší případy. A třeba by mohl i přetíženému personálu pomoci, ale to bych od »jeho výsosti« asi požadovala příliš.

Růžena DOMOVÁ