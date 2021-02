Důsledek špatného přístupového jednání

Statistikové nám sdělili, že nových sadů loni vzniklo jen kolem dvou set hektarů. Nejméně od roku 1994. Statistici nás také informovali, že nejvíce nám za posledních několik let ubylo sadů broskvoní a rybízu. A to dokonce až o třetinu. A jabloně? Plochy osázené jabloněmi se přibližně za pět let snížily o deset procent, tedy asi o šest a půl tisíce hektarů. I další údaje, nad nimiž je člověku smutno, si můžeme ve statistice, která nám mapuje nejen minulý rok, ale vlastně skoro celé třicetiletí od Listopadu nebo alespoň od našeho vstupu do Evropské unie, najít. Není se tedy co divit, že za jedno jablko zaplatíme tolik, jako za malou malinovku. Ovoce se stalo drahé a vlastně přepychem. Vzpomínám, jak nám po převratu jeden »moudrý expert« řekl, že už nebudeme muset stát frontu na zahraniční ovoce, že ho bude dost. Jen v onom posledním měl pravdu. Je ho dost, ale za jaké ceny! Přitom jsme v minulosti, nemám na mysli jen předmnichovskou republiku, ale i období socialismu, byli skutečnou ovocnářskou velmocí. Dnes je to pochopitelně jiné.

Důvodů je mnoho. Především špatně vyjednané podmínky při vstupu do EU Klausovou a Zemanovou vládou, které znesnadňují konkurenci našemu potravinářskému a ovocnářskému zboží. V posledních několika letech např. vzhledem k sankcím proti Rusku směřují na náš trh levnější jablka z Polska a odjinud. A nejde jen o zmíněné sankce. Podobné je to s dalším ovocem, kterým jsme v minulosti dokázali plně uspokojit našeho spotřebitele.

Dodejme, že pěstovat ovoce na výdělek je bezesporu nejistá komodita. Proto zasluhuje pomoc státu. Ovocnářství totiž ovlivňuje počasí. V době pandemie dokonce velmi. Sezonní trhači totiž chyběli a pěstitelé sami nemohli, i kvůli vládním nařízením, se plně zapojit do sklízení. Ale to je pochopitelné a jde o záležitost minulého roku. Koronavirus nelze však ze situace vinit. Problém je v tom, o čem jsem se zmínil. Nevyjednání výjimek pro naše zemědělství a tedy i ovocnářství při projednávání přístupových podmínek pro přijetí do Evropské unie. Už v té chvíli byli naši zemědělci a ovocnáři znevýhodněni oproti těm pěstitelům ze zemí, které mohly a mohou zemědělství a ovocnářství poskytovat podporu, jako je kupříkladu, pokud jde o jablka, zmíněné Polsko anebo třeba Francie. Přitom naše ovoce je stejně kvalitní, jako to dovezené, ale zmíněná státní podpora, která nám nebyla laxním přístupem polistopadových vlád umožněna, společně s neúrodou způsobila, že ovocnářství se stalo oproti zahraničnímu málo rentabilní a jeho důsledkem je nejen úbytek pěstebních hektarů, ale i zvýšené ceny ovoce, které jsme si dříve dokázali vypěstovat.

Josef ŠENFELD, předseda OV KSČM Litoměřice