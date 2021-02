Ilustrační FOTO - Pixabay

Řešení kurzarbeitu musí být komplexní

Vláda asi bude muset znovu prodloužit program Antivirus s příspěvky na mzdy pro firmy, na které dopadla koronavirová omezení, řekla po jednání tripartity ministryně práce Jana Maláčová (ČSSD). Podle ní není spuštění nového kurzarbeitu od března realistické. Odbory navrhují prodloužení do konce dubna. Zaměstnavatelé souhlasí.

Z Antiviru stát vyplácí příspěvky za dobu od loňského března. Program má skončit na konci února. Podle evropských pravidel se pomoc mohla poskytovat rok. Evropská komise v pátek lhůtu prodloužila do konce letoška. Antivirus má nahradit kurzarbeit. Ten představuje zkrácenou práci, kdy podnik platí lidem za odpracované hodiny a stát jim poskytuje část výdělku za neodpracovaný čas. Pravidla upravuje novela o zaměstnanosti, která je ve Sněmovně.

Sněmovna by měla kurzarbeit projednávat 10. února. Poslanci navrhli do novely desítky změn. Ucelený návrh připravilo i ministerstvo práce, předložil ho poslanec ČSSD Roman Sklenák. Odbory a zaměstnavatelé tuto verzi podporují.

Po přijetí zákona se musí vláda také shodnout na tom, pro které obory, na jak dlouho či s jakým rozsahem výpadku pracovní doby kurzarbeit vyhlásí. Na podmínkách se musejí domluvit ministerstva práce, financí a průmyslu. »Dosavadní projednávání ukázalo, že je to velmi složité,« řekla Maláčová.

»Zítra máme výbor pro sociální politiku a kurzarbeit tam budeme probírat,« řekla Haló novinám Hana Aulická Jírovcová (KSČM), místopředsedkyně sněmovního výboru pro sociální politiku. »Očekávám celkem bouřlivé jednání, a to ani ne ze strany poslanců, ale hlavně ze strany ministerstva práce a sociálních věcí. Pozměňující návrh pana Sklenáka není komplexní, ale je tam i společný pozměňující návrh poslankyně Pastuchové a můj, který je komplexní a zásadně mění pojetí kurzarbeitu jako náhrady mzdy, která půjde za každým zaměstnancem a nikoli jako pokračování současného Antiviru, jak je to ve vládním návrhu, resp. v návrhu pana Sklenáka. My tam vedeme debatu napříč politickým spektrem, já prosazuji náš návrh a mám i podporu ve svém klubu. Problém je v tom, co dělá paní ministryně Maláčová. Využívá všech možností, aby náš návrh veřejně potupila; s důvody, které uvádí, nesouhlasíme a daří se nám je tzv. rozstřílet. Bohužel se blíží volby a paní ministryně chce být tou, která bude mít na přijetí normy zásluhu,« upozornila Aulická Jírovcová.

Hana Aulická Jírovcová (KSČM).

Volební karta

Odbory doporučují prodloužit Antivirus do konce dubna. Podle prezidenta Svazu průmyslu a dopravy Jaroslava Hanáka ale ani tato lhůta nemusí stačit. »Kurzarbeit je jedna z klíčových věcí. Vidím na ní bohužel extrémní politické souboje na úkor opatření. Je potřeba Antivirus prodloužit, nebo se budeme divit, kam nezaměstnanost poskočí (...). Možná nebude stačit ani do 30. dubna. Mám obavy, že v politické válce před volbami to nebude zvládnuto,« řekl Hanák.

»Mrzí mě přístup zaměstnavatelských svazů, nejsem si jistá, zda návrhy vůbec četli. Mrzí mě i pozice pana Středuly, odbory se ztotožnily s pojetím MPSV. Blokovat přijetí kurzarbeitu nikdo nechce, ale kurzarbeit zde má fungovat dlouhá léta, nejen při této pandemii. Jsem ráda, že se to neprojednalo v legislativní nouzi, ale mohou se k ní vyjádřit všichni. Mrzí mě i postoj paní ministryně Maláčové, už dlouho vede předvolební kampaň. V posledních dnech se začíná vyostřovat a my, napříč politickým spektrem, nebudeme přijímat každou věc, kterou ona bude píárově předkládat, aby pro ČSSD získala body,« uvedla Aulická Jírovcová.

Také podle vicepremiéra a ministra průmyslu a dopravy Karla Havlíčka (za ANO) se nastavení kurzarbeitu nesmí uspěchat a v Parlamentu by se mělo řádně vydiskutovat. »Antivirus je dobrý program. Firmy nemusí mít strach, že by v průběhu března či dubna měly problémy,« uvedl Havlíček.

Jaká bude nemocenská v karanténě?

Na podobě případného zvýšení nemocenské, které by mělo lidi motivovat k testování a trasování, se do konce týdne shodne tripartitní skupina. Vláda návrh projedná příští pondělí, řekla Maláčová. Tripartita debatovala o bonusu 250 či 500 korun denně pro lidi v karanténě či o dočasném navýšení nemocenské pro všechny ze 60 na 90 procent redukovaného průměrného výdělku. Odbory jsou pro dočasný růst nemocenské, zaměstnavatelé s modely nesouhlasí. »Paní ministryně mě překvapila, že přišla se třemi variantami, my jsme věděli jen o 250 korunách. Budeme se tím zabývat,« řekla Aulická Jírovcová.

»Dohodli jsme se, že se pracovně na nějaké verzi shodneme. Návrh bude předložen vládě příští týden,« prohlásila Maláčová.

Odbory navrhují dočasné zvýšení nemocenské. »Vláda s tím nemusí řešit žádné další problémy. Nemusí hlídat průměrný výdělek, do kterého se bonus proplatí. Lidé si zaslouží, aby se nemuseli bát, že je někdo vytrasuje, nebo že jsou nemocní,« uvedl předseda Českomoravské konfederace odborových svazů Josef Středula. Dodal, že premiér Andrej Babiš (ANO) se na tripartitě »víc blížil« k dočasnému zvýšení nemocenské do konce června.

Někteří ekonomové, experti na sociální problematiku i odbory poukazují na to, že kvůli propadu příjmu se lidé nechtějí nechat testovat, aby případně s potvrzeným covidem nemuseli do izolace. Lidé s pozitivním testem zase nehlásí své kontakty, aby je neposlali do karantény. Testování a trasování vidí odborníci jako cestu z plošných uzávěr, než skončí očkování.

Tři návrhy

V nemoci i karanténě dostává zaměstnanec 60 procent redukovaného průměrného výdělku. V prvních 14 dnech mu tuto náhradu mzdy vyplácí zaměstnavatel. Česká správa sociálního zabezpečení evidovala za první letošní měsíc k 24. lednu 61 800 karanténních e-neschopenek. Podle údajů ministerstva zdravotnictví přibylo v Česku za tu dobu 207 900 nakažených s potvrzeným koronavirem.

První návrh počítá pro lidi v karanténě s příspěvkem 250 korun za den. Zaměstnanci s méně než polovičním úvazkem a pracovníci na dohodu by dostávali 125 korun. Bonus by jim vyplácel zaměstnavatel, a to nejvýš po deset dnů. O výdaje by si pak snížil sociální odvody. Podle druhé varianty by příspěvek činil 500 korun za den. Podle Maláčové by byl stanoven strop, aby lidé s nižším výdělkem na nemocenské nedostali víc, než když chodí do práce. Třetí verze zahrnuje dočasné zvýšení nemocenské na 90 procent základu výdělku pro všechny. Týkalo by se to lidí v karanténě i všech nemocných v pracovní neschopnosti, nejen pacientů s covidem.

