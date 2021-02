Ilustrační FOTO - Pixabay

Rusko pryč z internetu?

Rusko je připraveno - technicky a právně - odpojit se od globálního internetu. Prohlásil to v rozhovoru s ruskými novináři bývalý prezident a premiér Dmitrij Medveděv, který je nyní zástupcem předsedy bezpečnostní rady. Současně zdůraznil, že by šlo o krajní opatření, ke kterému by Moskva »velice nechtěla« sáhnout.

»Technologicky je pro to vše připraveno. Legislativně byla také všechna (potřebná) rozhodnutí přijata. Ale ještě jednou zdůrazňuji: není to jednoduché a velice bychom si to nepřáli (udělat),« řekl Medveděv podle agentury TASS.

Klíče od skříňky za oceánem

»Samozřejmě máme plán, jak si počínat v takové situaci. Internet, jak známo, se objevil v jisté době a klíčová práva na řízení jsou ve Spojených státech. Takže potenciálně, pokud se přihodí něco mimořádného, pokud někdo úplně přijde o rozum, může k tomu dojít. Právě proto, že klíče od této skříňky jsou za oceánem,« prohlásil podle ČTK.

Deník Kommersant připomněl, že v Rusku od konce předloňského roku platí zákon »o svrchovaném runetu« (ruském internetu), který nařizuje operátorům zřizovat v sítích technické prostředky umožňující čelit hrozbám, filtrovat přísun informací a omezovat přístup k zakázaným internetovým stránkám. V případě ohrožení stability a fungování ruské části internetu přejde řízení sítě na cenzurní úřad Roskomnadzor.

Medveděv v rozhovoru připomněl příklad Číny, která globální sociální sítě nahradila čínskými, což prý Číňané »snášejí velice snadno«.

