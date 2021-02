Za dvacet mrtvých 4,5 měsíce vězení aneb Jak NATO pohrdá lidskými životy

Kde je pravda o skutečné bezpečnosti, někteří nechtějí slyšet ani číst. Zatímco Varšavská smlouva byla po rozpadu Sovětského svazu a ústavním pohlcení NDR v roce 1991 rozpuštěna, Severoatlantická aliance NATO, zejména v časech tzv. studené války co by její tzv. protiváha, funguje dál. Svědky jsme ale mocenského zasahování do vnitřních záležitostí svrchovaných států skrze uměle vyvolávané vojenské převraty, iniciování loutkových proamerických režimů, brutální potlačování národních a vlasteneckých opozičních sil... - to vše patří, žel, do rejstříku paktu, kterého jsme členem a často nejen to.

NATO má na svědomí také tisíce civilních životů, dodnes nemohu překonat ten pocit zmaru a bezmoci ze své návštěvy na začátku dubna 1999 v bývalé Jugoslávii. Což potom, kdybych měl hodnotit situaci ve Střední Americe nebo v Afghánistánu, Iráku, Libyi atd., atd.

Raději nechci připomínat válečné konflikty v této těžké době spíše připomínající biologický boj proti lidstvu, ale jeden konkrétní příklad zrůdnosti chování vojáků, kteří si myslí, že mohou beztrestně cokoli, musím připomenout za všechny...

Psal se 3. únor 1998. Do lanovky v italském zimním středisku Cavalese poblíž Trenta nastupuje dvacítka pasažérů. Nikdo z nich nemá ani tušení, že se schyluje k obrovské tragédii. V tom čase už z nedaleké základy Aviano vzlétl letoun NATO americké námořní pěchoty EA-6B Prowler, tzv. střežící vzdušný prostor nad Bosnou a Hercegovinou. Mírová mise... Prý...

Kabina lanovky se dává do pohybu, dvoumotorový bitevní stroj, určený hlavně k vyhledávání a ničení radarů protivzdušné obrany, se přibližuje. Bezohledná obsluha pilotuje letoun zhruba sto metrů nad zemí. Jak později vyjde najevo, posádka se náramně bavila a pořizovala si atraktivní záběry Dolomit. V inkriminovaném okamžiku trefuje stroj pravým křídlem a ocasními plochami kabel lanovky a přetrhne ho. Kabina se z osmdesátimetrové výšky řítí na zem. Následky jsou děsivé. Všech dvacet cestujících je na místě mrtvých.

Vrchol cynismu, jasně prokazující skutečnou povahu aliance, však má teprve přijít. Tehdejší italský premiér Romano Prodi prohlašuje »to nebyl ani žádný nízký let, to bylo hoblování země. Jde o hrubé porušení zákona«, a žádá tvrdé tresty. Marně. Italské úřady sice vyvíjejí maximální úsilí, brzy ale musejí ustoupit mezinárodním dohodám a vyšetřování se ujímá americká vojenská justice.

Výstižněji řečeno - do případu vstupuje spravedlnost MADE in USA. Aby se vlk nažral a koza zůstala celá, protiamerické nálady rozhořčených Italů mírní americká justice kosmetickými tresty. Směšnými, cynickými, teatrálními, vysmívajícími se oněm dvaceti mrtvým a jejich pozůstalým. MY JSME NATO, VY JSTE PÓVL...

Obhajoba »ohromuje« argumentem, že pilot neměl lanovku vyznačenou na mapě včetně nefungujícího výškoměru. Ze čtyřčlenné posádky si verdikt u soudu vyslechli jen pilot a navigátor... nikoli však za dvacet mrtvých, ale, považte, za zničení videopásky se záznamem letu!!! Neuvěřitelné, nehorázné! Za mřížemi ovšem skončil pouze pilot, z půlročního nepodmíněného trestu za dvě desítky mrtvých si nakonec odseděl jen 4,5 měsíce... Nestoudný výsměch obětem a nezpochybnitelný důkaz toho, co je ve skutečnosti NATO.

Konec? Nikoli. Italští novináři později vypátrali, že EA-6B Prowler neměl 3. února 1998 vůbec vzlétnout. De facto nesměl, poněvadž byl den na to připraven po půlroční službě k návratu do USA. Posádka totiž úmyslně oklamala italské úřady falešným letovým plánem v tom smyslu, že »půjde« do vzduchu se stíhačkou F-16. Že nakonec nasedla do prowleru, to úřadům oznámila až těsně před startem. Oznámila a odstartovala...

Dál už to znáte. A to je jen špička ledovce. Těch nevinných mrtvých, které má NATO na svědomí, jsou totiž tisíce...

Vojtěch FILIP, 1. místopředseda Poslanecké sněmovny a předseda ÚV KSČM