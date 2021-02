Cena práce

Současná pandemická krize nám až na pár světlých výjimek více bere, než dává. Vedle zdraví, svobody a času bere mnohým něco, co je podle mého absolutně základní – práci. A tento trend se bohužel negativně promítá i do její ceny.

Dlouhodobý stop pro mnohé profese z ekonomiky služeb znamená obrovské množství lidí bez práce. Mnozí se samozřejmě snaží a hledají si práci jinde, v jiných oborech. Jenže s jejich dosavadním životopisem často nedosáhnou na kvalifikované dobře placené profese, které jsou nyní volné. Barman vám těžko půjde dělat elektrikáře, kuchař klempíře, a recepční učitelku. Tito lidé pak musejí sahat po volných místech tam, kde kvalifikace není až tak důležitá – ve skladech, obchodech, montovnách, rozvozech či stavbách. Od známých, kteří se do podobného problému dostali, ale vím, že to, co zde platilo před Vánoci, je nyní již velký klam. Před Vánoci mnoho obchodů lákalo na slušné peníze, aby zvládly předvánoční nákupní boom. Dnes je ale cena práce v těchto firmách podstatně nižší. Je to samozřejmé – mají přetlak lidí a menší obrat. Tam, kde před Vánoci platili 150 korun za hodinu, dnes nabízejí 100. Což není daleko od minimální mzdy, která dnes činí 90 korun na hodinu. I při novém výpočtu mzdy si tak zaměstnanec za minimální mzdu přijde jen na 13 528 korun čistého.

Ačkoliv se minimální mzda i díky nátlaku KSČM zvedla, stále tvoří jen něco přes 42 procent mzdy průměrné. Přitom životní náklady rostou. Většina z nás musí platit bydlení, elektřinu, vodu, odpady, teplo, telefon, internet, živit auto a platit povinné ručení a živit sami sebe. Náklady na jednoho dospělého při průměrných cenách jsou tak okolo 15 až 18 tisíc na každou dospělou osobu při zachování velmi průměrného životního stylu – bez vyskakování si za kulturu, lepší jídlo, ošacení a podobně. Mnozí z těchto lidí mají vyšší náklady na bydlení, protože musejí žít v pronájmech. Nikdy neměli tak vysoký a stabilní plat, aby dosáhli na hypotéku. A jak se pohybují ceny pronájmu ve větších městech, je známo…

Tito lidé zatím vyčkávají, ale jejich situace je tristní. Nikdo neví, kdy a v jaké míře se situace na trhu a tedy i jejich životní úroveň vrátí do hodnot, které měla před propuknutím pandemie. Obávám se, že pro mnohé už nikdy. A tak tiše rostou dluhy a chudoba.

Navíc ani nový výpočet mzdy nemusí přihrát kýžené finance do rodin. Zaměstnavatel nemůže sáhnout na mzdu danou smlouvou, ale může sáhnout na odměny a příplatky. Tisíce navíc tak nakonec nemusejí skončit na účtu zaměstnance, ale zůstat ušetřené na výdajích u zaměstnavatele. Což ve výsledku bude cenu práce ještě více snižovat.

A s tím by se mělo něco dělat, že?

Helena KOČOVÁ