Ilustrační FOTO - Wikimedia commons

Vakcín je málo, přišel čas na ruskou a čínskou

První vakcíny proti koronaviru by firma AstraZeneca měla začít do České republiky dodávat od příštího pondělí 8. února. Informaci potvrdila mluvčí ministerstva zdravotnictví Barbora Peterová. Zásadní průlom to však není. Podle KSČM přišel čas začít se bavit o nákupu ruské a čínské vakcíny.

Ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) před schválením vakcíny tohoto výrobce Evropskou lékovou agenturou (EMA) odhadoval, že první dodávky by mohly do ČR dorazit za dva až tři týdny. Vakcínu EMA povolila 29. ledna. V únoru se počítá s dodáním 81 000 dávek tohoto výrobce. Blatný v pondělí uvedl, že očekává ještě 335 790 dávek od firmy Pfizer/BioNTech a 110 000 dávek od firmy Moderna. Dvě třetiny dodávek od Pfizer/BioNTech budou použity na přeočkování již očkovaných lidí druhou dávkou. Od Moderny se ještě tento týden distribuuje 12 000 dávek z lednové dodávky.

Celkově by výrobci měli do ČR dodat v únoru 526 000 dávek. Podle původního harmonogramu ve vakcinační strategii měli dovézt 618 200. Větší část z celkového počtu se měla využít na přeočkování, nově očkovaných mělo být v únoru 271 600. O tom však nyní můžeme patrně je snít.

Stínová ministryně zdravotnictví KSČM Soňa Marková vyzvala vládu, aby začala v otázce vakcín konečně jednat. Je podle ní nabíledni získat dostupné vakcíny z Ruska a Číny. »KSČM vyzývá vládu, aby v zájmu zajištění dostatku očkovacích látek proti COVID–19 pro všechny občany České republiky, kteří se chtějí nechat očkovat, neprodleně zahájila přímé jednání s kompetentními státními orgány RF a Číny o nákupu vakcín. Je načase zanechat zbytečného eskalování ideologických sporů a začít seriózně jednat,« uvedla Marková.

Soňa Marková, stínová ministryně zdravotnictví za KSČM.

Podle dat o očkování, které zveřejňuje ministerstvo zdravotnictví, bylo do 1. února očkováno 280 000 lidí, přes 44 700 dostalo i potřebnou druhou dávku vakcíny. Většina naočkovaných vakcín byla od firem Pfizer/BioNTech a asi 6000 od firmy Moderna. Seniorům nad 80 let bylo podáno přes 80 000 dávek vakcíny, tvoří skoro 29 procent. Téměř 74 000 dávek bylo podáno v Praze, zhruba polovina v Brně. V Moravskoslezském kraji přes 29 000. Čtvrtý se zhruba 21 000 naočkovanými dávkami je Středočeský kraj, ve kterém žije podle oficiálních dat Českého statistického úřadu nejvíc obyvatel ze všech regionů ČR.

V minulých dnech se v německých médiích objevily informace o tom, že vakcína britsko-švédského výrobce není účinná pro lidi starší 65 let. Německá očkovací komise poté ve čtvrtek doporučila, aby se látka podávala jen lidem do 64 let. EMA konstatovala, že většina testů na přibližně 24 tisíc lidech zahrnovala dobrovolníky ve věku do 55 let. Nelze proto říci, jak účinkuje na seniory. »Vakcína se může zdát být méně účinná v prevenci vzniku symptomatického onemocnění COVID-19 ve srovnání s již registrovanými vakcínami, avšak brání rozvoji závažného onemocnění COVID-19,« uvedla k tomu ředitelka Státního ústavu pro kontrolu léčiv Irena Storová.

Epidemie stagnuje

V pondělí přibylo v České republice 7117 potvrzených případů nemoci COVID-19, o 152 více než před týdnem. V nemocnicích bylo v pondělí s koronavirem 5854 pacientů, to je zhruba o 400 více než v neděli, proti minulému pondělí jich je přibližně o 400 méně.

Počet lidí, u kterých se v ČR od začátku epidemie loni v březnu nový koronavirus potvrdil, se blíží milionu: 994 500 lidí. Aktuálně je s koronavirem nemocných asi 92 700 lidí. Počet zemřelých s koronavirem stoupl od začátku epidemie na 16 545. Ve vážném stavu je 988 lidí. Před týdnem jich bylo přes 1000.

Dosavadní rekord v počtu úmrtí v jednom dni je z loňského 3. listopadu, kdy v souvislosti s koronavirem v zemi zemřelo 262 lidí. V uplynulém týdnu připadlo na každý den v ČR v průměru 124 zemřelých. Za celý leden zemřelo podle statistik přes 4500 lidí. Měsíčním maximem zůstává listopadových 4936 úmrtí.

Počátkem listopadu nemocnice čelily i dosud největšímu náporu pacientů, denní počty hospitalizovaných tehdy opakovaně přesáhly 8000. Od začátku letošního roku bylo maximem 7473 případů ze 7. ledna. Od poloviny ledna počty hospitalizovaných s několika výjimkami dosud klesaly. Právě uvolněním kapacity nemocnic podmiňují vládní představitelé přechod protiepidemických opatření v ČR do nižšího stupně.

Index protiepidemického systému PES zůstává na pondělních 73 bodech. Všechny čtyři hodnocené ukazatele se mírně zlepšily, reprodukční číslo ale druhý den v řadě zůstává těsně nad 1,0. Index nadále zůstává ve čtvrtém stupni rizika z pěti, platná protiepidemická opatření však odpovídají nejpřísnějšímu stupni.

Nejvyšší hodnoty dosáhl index PES na začátku roku, kdy se tři dny držel na 90 bodech. Ve čtvrtém stupni, který je vymezen 61 až 75 body, je index nepřetržitě od poloviny ledna.

Nejhorší epidemická situace je nyní na Sokolovsku, kde připadá za poslední týden 1230 nových případů na 100 000 obyvatel. Následuje Chebsko s 1098 případy a Trutnovsko s 1043 případy na 100 000 obyvatel za posledních sedm dní.

