Ilustrační FOTO - Haló noviny

Nové jaderné bloky potřebujeme a chceme

Čínská strana vyjadřuje znepokojení, že se vláda chystá vyloučit čínskou společnost z tendru na stavbu jaderného bloku v Dukovanech, uvedl ve čtvrtek na webu mluvčí čínského velvyslanectví v ČR. Ministr průmyslu, obchodu a dopravy Karel Havlíček (za ANO) ve středu po jednání s předsedy opozičních stran řekl, že Čína je pro všechny strany nepředstavitelným hlavním dodavatelem bloku. Vyloučení Číny z tendru považuje za velmi pravděpodobné.

»Čínská strana si všimla příslušných zpráv a vyjadřuje vážné znepokojení nad tím, že se česká vláda chystá vyloučit čínskou společnost z tendru na zmíněný projekt,« uvedl mluvčí ambasády. »Takový postup se odchyluje od zásady spravedlivé soutěže, porušuje mezinárodní ekonomická a obchodní pravidla, narušuje běžný tržní řád a poškozuje legitimní práva a zájmy čínského podniku,« doplnil mluvčí. Čínským společnostem by podle něho Česko mělo poskytnout otevřené, spravedlivé, transparentní a nediskriminační obchodní prostředí.

Odbory a zaměstnavatelé se na tripartitě shodli, že nechtějí, aby vláda v úvodu tendru vylučovala některého z uchazečů o stavbu. »Čím větší počet zájemců, tím nižší bude cena,« podotkl prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR Jaroslav Hanák. Náklady na stavbu nového jaderného zdroje se podle něho promítnou také do následných cen energie. Brzké vyhlášení tendru podpořil i předseda Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS) Josef Středula. Zdůraznil potřebu energetického mixu v zemi a varoval před možnými výpadky energie v budoucnu. Podobně se vyjádřila také Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR a Zaměstnavatelský svaz důlního a naftového průmyslu.

Kdo s koho?

Případnou účast ruských a čínských firem ve výběrovém řízení dlouhodobě kritizuje část opozice. Podle ní by byly bezpečnostní hrozbou. Už dříve ministr průmyslu Karel Havlíček (za ANO) mluvil o čtyřech variantách, jak by se výběr dodavatele mohl řešit. Podle něho mezi ně patří scénář, kdy bude pozváno do tendru všech pět aktuálních zájemců, druhou variantou je pozvat tři zájemce bez Ruska a Číny. Další variantou je pak takzvaný model 3+2, kde by se Rusko a Čína mohly zúčastnit v dodavatelských konsorciích, ale nebyly by vůdčí, a zbylí členové by byli z Evropské unie a NATO. Čtvrtou variantou je odložení výběrového řízení až po letošních sněmovních volbách. Sám Havlíček před Vánocemi označil za nejpřijatelnější model 3+2.

Mezi možnými uchazeči dukovanského tendru jsou podle dostupných informací ruský Rosatom, čínská společnost CGN, severoamerická společnost Westinghouse, francouzská EdF a jihokorejská firma KHNP.

Kdo to zaplatí?

Model financování nového jaderného bloku v Dukovanech na Třebíčsku zhruba za šest miliard eur (přibližně 162 miliard korun) schválila česká vláda vloni. Stát a ČEZ uzavřely smlouvy k plánovanému novému dukovanskému bloku na konci loňského července. Havlíček a šéf ČEZ Daniel Beneš podepsali vedle zastřešující dohody také smlouvu, která definuje územní povolení k umístění stavby a stanovuje termíny výběru dodavatele stavby. Beneš tehdy řekl, že pořadí uchazečů o stavbu nového bloku by firma ráda měla na konci roku 2022.

Stát by podle Havlíčka mohl stavbu nového jaderného zdroje v Dukovanech financovat také zcela sám. Je to varianta pro případ, že by zapojení energetické firmy ČEZ do financování bylo příliš drahé. Podle Havlíčka by to mohlo snížit výkupní ceny energie. Podle původních plánů se stát měl podílet 70 procenty, zbylých 30 procent pak měl zaplatit ČEZ.

Míra státního financování stavby je podle Havlíčka závislá na vyhodnocení, jaký dopad bude mít financování ze strany ČEZ. O tom by měl rozhodnout znalecký posudek a také chování investora. »Za předpokladu, že to pomůže výkupní ceně, tak je stát připraven financovat stavbu ze 100 procent,« uvedl ministr. Stát by v takovém případě mohl mít nižší úrokovou sazbu. Postup ovšem bude závislý i na schválení ze strany EU.

»Není na co čekat. Jádro v Česku chceme a potřebujeme, jako podmínku pro útlum uhlí v roce 2038 ho uvádí doporučení Uhelné komise. Vláda si také dala výstavbu nových jaderných bloků jako svůj cíl do programového prohlášení, zatím ale nevypsala ani tendr. Není žádný důvod pro odkládání tak zásadní věci,« připomněl Hanák.

Vláda podléhá tlakům ze zahraničí

Otázky Haló novin pro Lea Luzara (KSČM), člena podvýboru pro energetiku hospodářského výboru Sněmovny

Měla by soutěž na nový blok v Dukovanech vypsat ještě současná vláda, nebo by bylo lépe počkat až po říjnových volbách?

Vypsat tendr na výstavbu nového bloku Dukovan je možné již nyní. ČEZ jako investor deklaruje připravenost a všichni reální a možní účastníci jsou již jistě dlouho připraveni. Takže dle mého názoru pouze vládní alibismus Andreje Babiše brání jeho vypsání ještě v tomto volebním období. Vláda podléhá tlakům ze zahraničí lobbujícím za své národní firmy, a hlavně hlasům větší části opozice, snažící se zvýhodnil dodavatele zpoza oceánu pod průhlednou zástěrkou ideologické předpojatosti, to vše bez ohledu na dopady v cenách, které zaplatí český daňový poplatník.

Již nějaký čas lze také pozorovat programové sbližování představitelů strany ANO 2011 a pravicové opozice. Bohužel i tento konkrétní případ a mediální slovní obraty premiéra mi tento názor potvrzují. Proto v souladu s volebním programem KSČM a také zveřejněným vládním programem požadujeme po vládě Andreje Babiše jasně deklarované plnění termínu výstavby jaderného bloku Dukovany a vypsání tendru ještě v tomto volebním období.

Považujete ruské firmy jako dodavatele za bezpečnostní hrozbu?

Tato otázka často zaznívá, ale v dnešním globálním světě je hlavní bezpečnostní hrozbou pouze naše případná neschopnost pohlídat si kvalitu, termíny a náklady výstavby. Je třeba také dávat větší důraz na české národní zájmy a neupřednostňovat všechny ty »dobré« rady, jejichž cílem je neskrývané omezení konkurence firem schopných dostavbu realizovat. Nejde totiž jen o ruské, ale i čínské firmy. Sledujeme dlouhotrvající obchodní válku mezi USA a Čínou, která z původní podoby nikdy neprokázané »ochrany dat uživatelů« přerůstá v technologickou válku a boj o převahu v komunikačních technologiích obecně. Jadernou energetiku nelze z tohoto boje Ameriky proti Číně vynechat. Problémem Ruska je spíše snaha obnovit bipolární polarizaci světa a reinkarnovat Kissingerovu doktrínu, ve které hlavního nepřítele světa představoval Sovětský svaz. Je příčinou negace všeho ruského. Proto se neřeší kompromisy a hledání řešení třeba vztahu Ukrajina-Rusko, ale raději se přilévá olej do ohně. Ekonomické zájmy USA jsou i zde nade vše! Vidíme to v rámci plynovodu Nord Stream 2, a jaderná energetika samozřejmě nemůže chybět v portfoliu hlavních zájmů zpoza oceánu.

Ohrožuje odkládání stavby dalších jaderných bloků energetickou bezpečnost ČR?

Určitě ano, vzhledem k nerealistickým projektům přicházejícím ze zelené Evropy v rámci Green Deal, které komplikují energetické potřeby průmyslu. Hlavně v rámci distribuce elektrické energie je třeba mít stabilní a výkonný zdroj energie. Česká republika by také mohla využít i své geografické pozice mezi zeleně nejbláznivějšími státy EU a stát se hlavním dodavatelem »drahé«, ale brzo nedostatkové energie v systému energetické jistoty čtyřiadvacet hodin denně a sedm dnů v týdnu. Vždyť výpadky ekologických zdrojů elektrické energie jsou stále častější. Někdo má zásoby ropy, my bychom mohli mít elektrickou energii.

Může projekt ohrozit protijaderná lobby v Bruselu nebo Rakousko, které proti dostavbě Dukovan protestuje?

Pokud připustíme takový tlak ze strany protijaderné lobby jako reálný tlak k ovlivnění naší vlády, potom jsme jako Česká republika opravdu jen provincií v EU bez vlastních zájmů. Nesmíme zapomenout, že v tom nejsme sami a V4 je platforma, která nám i v této věci může pomoci. To by byl také důvod, proč se dívám negativně na rozšíření V4 o Rakousko, které by mohlo představovat takového novodobého trojského koně.

Rád bych zde také prohlásil, že KSČM stojí programově za rozvojem jaderné energetiky a že nepřipustíme, aby se hazardovalo s důvěrou občanů a budoucností energetiky České republiky.

Jiří NUSSBERGER