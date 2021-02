Ilustrační FOTO - Pixabay

Žalují školu za roušky

Rodiče jedné z žákyň podali žalobu na Masarykovu základní a mateřskou školu v Českém Těšíně na Karvinsku. Vadilo jim, že dcera musí celý den ve škole nosit roušku, což podle nich ohrožuje její zdraví.

»Překvapilo mě to, protože jsem s těmi rodiči tu záležitost řešil telefonicky už loni. Svou stížnost na povinné nošení roušky ve škole mi poslali 26. listopadu. Hned jsem jim volal a měl jsem za to, že jsme se domluvili. I písemně mi napsali, že situaci chápou a budou nošení roušek respektovat,« sdělil Právu ředitel žalované školy Michal Nešporek.

Dodal, že se rodičům snažil vysvětlit, že on není oprávněn povolovat jakékoliv výjimky z opatření ministerstva zdravotnictví. Ihned poté, co obdržel od soudu usnesení o tom, že je škola v této věci žalována, se obrátil na ministerstvo školství. »Zatím jsem ale od ministerstva školství nedostal žádnou reakci ve smyslu, jestli mi poskytnou nějakou podporu. Podpořil mě můj zřizovatel, tedy město Český Těšín. Z ministerstva školství mi poděkovali za to, že jsem je o situaci informoval,« řekl Nešporek.

K jeho rukám od září přišly celkem tři stížnosti na celodenní povinné nošení roušek ve škole. Na soud se obrátili ale jen rodiče zmíněné žákyně, která je nyní na distanční výuce. »Dvě stížnosti, které mi přišly, měly totožný text,« dodal Nešporek.

Podle informací Práva Krajský soud v Ostravě žalobu rozdělil: žalobu na školu projedná ostravský soud, druhou žalobu namířenou proti ministerstvu zdravotnictví pražský soud.

Povinnost nošení roušek ve školských zařízeních je zakotvena v mimořádném opatření ministerstva zdravotnictví ze dne 7. prosince 2020.

(zmk)