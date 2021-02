Ilustrační FOTO - Wikimedia commons

Katalánci se chystají 14. února k volbám

Katalánští separatističtí politici, jimž v roce 2019 španělský nejvyšší soud udělil dlouholeté tresty vězení kvůli neústavnímu referendu o nezávislosti Katalánska, mají od minulého pátku mírnější vězeňský režim. Mohou se tak rovněž účastnit kampaně před volbami do parlamentu tohoto španělského regionu, které se chystají na 14. února. Kampaň začala právě v pátek. Informují o tom tamní média.

Mírnější režim schválila katalánská vězeňská služba a poté jej potvrdila katalánská vláda, kterou tvoří separatistické strany. Vláda rozhodnutí zdůvodnila mimo jiné tím, že odsouzení už si odpykali takovou část trestu, která volnější režim umožňuje. Uvedla také, že uvěznění politici sice »přišli o svobodu, ale stále mají právo svobodného projevu«. Volnější režim znamená, že musí od pondělí do čtvrtka minimálně osm hodin spát ve věznici, ale zbytek času včetně nocí od pátku do neděle mohou trávit na svobodě.

Změnu režimu ještě mohla zablokovat prokuratura a po ní nejvyšší soud, který to udělal už loni. Katalánská vláda ale věřila, že tentokrát se prokuratura neodvolá, protože vězni mají za sebou další část trestu a většina jich tak splnila podmínku pro volnější režim. Čtvrtinu trestu už skoro všichni absolvovali, dva jí dosáhnou během dvou týdnů; někteří jsou za mřížemi už od listopadu 2017, kdy je soud poslal do vazby.

Z vězení tak mohlo od pátku osm z devíti Katalánců, povolení pro bývalou předsedkyni regionálního parlamentu Carme Forcadellovou, odsouzenou k jedenácti letům a šesti měsícům vězení, vězeňská služba v té době ještě vyřizovala.

Ilustrační FOTO - Pixabay

Kromě Forcadellové bylo v říjnu 2019 za vzpouru odsouzeno několik exministrů regionální vlády a dva šéfové separatistických sdružení. Nejvyšší trest (13 let vězení) dostal místopředseda bývalé katalánské vlády Oriol Junqueras. Katalánský expremiér Carles Puigdemont zatím souzen nebyl, protože odjel do Belgie spolu s několika dalšími členy své vlády v říjnu 2017. Učinil tak krátce poté, co tehdejší ústřední španělská vláda jeho kabinet sesadila a dočasně převzala vedení regionu.

Poslední regionální volby se konaly v Katalánsku v prosinci 2017. Vyhrála je sice centristická strana Ciudadanos, většinu křesel ale získaly separatistické strany, které pak znovu sestavily vládu.

Volby do katalánského parlamentu by se měly konat 14. února. Katalánská vláda se je sice kvůli nárůstu nákaz koronavirem snažila odložit na 30. května, což ale zablokoval katalánský nejvyšší soud. Zatím odklad jen pozastavil, definitivně rozhodnout má do 8. února.

Kampaň chystaly katalánské strany zejména na sociálních sítích, v televizi či po telefonu. Mítinky v ulicích plánují jen minimálně. Ve volebních místnostech se chystají přísná opatření proti šíření nákazy a strany vyzvaly Katalánce k většímu korespondenčnímu hlasování.

Volební účast bude kvůli koronaviru zřejmě nižší než v prosinci 2017, kdy přišlo 79 procent voličů. Poslední průzkumy veřejného mínění ukazují na vítězství socialistů, které do voleb vede Salvador Illa, jenž byl do tohoto týdne španělským ministrem zdravotnictví a jehož kandidatura dostala socialisty v průzkumech do vedení. Na sestavení katalánské vlády ale budou mít zřejmě opět šance pouze separatisté.

(ava, čtk)