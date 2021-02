Ilustrační FOTO - Wikimedia commons

Vládní Jednotné Rusko ve vážné krizi

Letos v září se budou v Rusku konat volby do zákonodárného sboru - Státní dumy. Zřejmě mohou být dramatické, napsala v listu Pravda jeho nejznámější komentátorka Ljubov Stěpušovová.

Jeden z moskevských obvodních soudů uznal za zákonný požadavek prokuratury, aby poslanec Sergej Solčuk vrátil státu svůj podíl ve společnosti »Ternej zoloto« v hodnotě 38 miliard rublů (rubl činí necelých 30 haléřů). Solčuk se stal poslancem v roce 2016, předtím pracoval jako viceguvernér Přímořského kraje a jedna z hlavních postav tamější odbočky vládní strany Jednotné Rusko. Jako její člen byl také zvolen do Dumy. V ní vůbec nepracoval. Za čtyři roky nepřišel s žádným zákonodárným návrhem, ani nepodpořil nějaký takový návrh svých kolegů, nebyl vidět ani při práci ve výborech. Měl jiné starosti. Podle výsledků vyšetřování prokuratury se zabýval nezákonným skupováním podílů ve státní společnosti, která se stará o průzkum ložisek a těžbu zlata a stříbra. Na své jméno i v zastoupení různých průmyslových společností kraje nakupoval podíly, což státní úředník podle zákona nesmí, celkem za miliardu rublů, až společnost ovládl. Dělal to od roku 2011, podíly převáděl na svou sestru Ludmilu Stukovovou. Své účetnictví, které musel jako státní úředník každoročně předkládat, upravoval, příjmy z podniku vůbec nepřiznával. Podle prokuratury byl převod na sestru fiktivní. Jako viceguvernér přiděloval »své« společnosti výhodné státní zakázky, jedna z nich, průzkum ložisek zlata, našla surovinu právě v odhadované ceně 38 miliard rublů. Tu teď stát získal zpět, ovšem jedná se jen o začátek soudního řízení, které se zabývá nezákonným obohacováním Solčuka.

Křeslo lze koupit

Nejsilnější vládní strana Jednotné Rusko má skandál, jaký dosud nezažila. Nejde jen o »krádež« státního majetku, to už strana v minulosti přežila, ale o to, že ve straně je možné si poslanecký mandát koupit. Přesněji místo na kandidátce, což se u Solčuka stalo.

Do Dumy se volí dvěma způsoby, někde na stranické kandidátce, některé obvody se pak volí jako jednomandátové. A tam je prý možné si kandidátské místo koupit u místního vedení Jednotného Ruska. Jen je pak nutné v Dumě alespoň »na oko« pracovat, aby si kontrolní orgány nevšimly, že něco nehraje. U Solčuka byla prý nečinnost tak nápadná, že »volala« po pozornosti prokuratury.

Jednotné Rusko dosud mělo postavení neotřesitelné vládnoucí strany, nyní rychle ztrácí. Prezident Vladimir Putin se snaží s prohnilostí místních funkcionářů strany bojovat, zvláště v poslední době přibývají odvolávání gubernátorů, jejich zástupců i poslanců a jejich předávání soudům. Z celostátně známých členů Jednotného Ruska nechal Putin vyloučit ze strany a předat soudům třeba bývalou ministryni zemědělství Jelenu Skrinnikovou, podnikatele Amirana Georgedzeho, ten je zapleten v případu čtyřnásobné vraždy na objednávku, hlavu Republiky Komi Vjačeslava Gajzera, který byl zadržen jako vůdce zločineckého klanu, gubernátora Sachalinské oblasti Alexandra Chorošavina pro korupci. Dalších pět méně známých funkcionářů strany bylo odsouzeno, nebo čeká ve vazbě na soud za různé trestné činy.

Snaha zatím marná

Ale ať dělá Putin, co dělá, nestačí to, soudí komentátorka. Nejnovější skandál se Solčukem je toho názorným dokladem. A co víc, funkcionáři strany se spíše snaží činnost některých svých poslanců zamést pod koberec. Třeba teď hodlají prosadit zákon, že člověk, který se proviní korupcí, ale údajně o tom neví, nemůže být souzen. Prý nelze soudit člověka, který někomu pomůže sehnat pracovní místo a není mu známo, že ho o to žádá vlivný příbuzný dotyčného pracovníka. Není divu, že popularita strany nyní činí v sociologických výzkumech pouhých deset procent. Putin členem strany není a větší část obyvatel ho vnímá jako bojovníka se stranickými kriminálními skandály. Proto si stále drží ve výzkumech popularitu šedesát procent. Ale co je mu to plané, když potřebuje vládnout s podporou silné strany, a ta mu necelého tři čtvrtě roku před volbami chybí.

(pe)