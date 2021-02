Škoda 27Tr. FOTO - Wikimedia commons

Brno kupuje 40 nových trolejbusů

Už za rok se cestující v Brně svezou novými trolejbusy. Dopravní podnik města Brna (DPMB) uzavřel smlouvu se společností Škoda Electric na dodání až 40 kusů nových kloubových nízkopodlažních trolejbusů Škoda 27Tr. Prvních dvacet jich dorazí do Brna do konce ledna 2022. Náklady na projekt činí 478 milionů korun.

»Brno se s počtem téměř 150 vozů může chlubit největším vozovým parkem trolejbusů v celé ČR. Jsem ráda, že v tomto směru pokračujeme, jelikož jde o ekologické dopravní prostředky, které ve městě nezatěžují ovzduší. Téměř 70 procent vozového parku brněnského dopravního podniku jezdí na elektřinu a 160 autobusů na zemní plyn, v ekologizaci městské hromadné dopravy a hledání chytrých řešení jsme na špičce,« uvedla primátorka města Brna Markéta Vaňková (ODS).

»O koupi nových trolejbusů usilujeme už téměř dva roky, proto je tato chvíle zcela zásadní moment. Podařilo se nám vysoutěžit dodání až 40 kloubových trolejbusů za 478 milionů korun, což je velmi slušná cena. Vzhledem k finančním ztrátám, kterým čelíme, je to pro nás nejen potřebná, ale i dobrá investice,« sdělil generální ředitel DPMB Miloš Havránek. Náklady na pořízení jednoho trolejbusu Škoda 27Tr tak činí 11,95 milionu korun. Rámcovou smlouvou se DPMB zavazuje nakoupit 20 trolejbusů do konce ledna 2022, s možností do roku 2024 za stejnou cenu dokoupit dalších 20 těchto dopravních prostředků.

Trolejbusy Škoda 27Tr jsou čtyřdveřové kloubové vozy, které cestujícím nabídnou komfortní svezení v klimatizovaném a plně nízkopodlažním interiéru. Ten bude vybaven pohodlnými, částečně čalouněnými sedadly, USB nabíječkami a informačním systémem s LCD monitory. Samozřejmostí je i vyklápěcí plošina pro vozíčkáře.

Nové trolejbusy bude podnik využívat především pro přepravu cestujících na nejvytíženějších linkách 25, 26 a 37. »V brněnské MHD nahradí typy 15Tr, 22Tr a 25Tr, které jsou na hranici životnosti. Některé z nich jsou v provozu bezmála 30 let,« dodal Havránek.

Vzhledem k tomu, že karoserii výrobci dodává firma Solaris, vzhledově budou nové trolejbusy velmi podobné kloubovým autobusům Solaris, které DPMB pořídil v létě 2020.

Předseda brněnské městské organizace KSČM Martin Říha k tomu podotkl: »Je chvályhodné, že se obnovuje flotila prostředků dopravního podniku. Ale s ekologizací to nemá nic společného. Nikde se nedočtu, o kolik kilometrů se prodlouží nebo kolik dopravní podnik vybuduje nových tratí linek trolejbusů jako náhradu za neekologickou autobusovou dopravu. Panuje také obava, zda na to budou finanční prostředky a město se nebude v tomto vypjatém období krize zadlužovat. Nikde také nečtu, že jsme část nákladů uhradili z dotačních programů EU. Ale nechci jen kritizovat. Dopravní podnik si naopak zaslouží poděkování za to, že i v tak těžkém období dokáže zajistit obslužnost města a přepravovat spolehlivě půl milionu občanů města a jeho návštěvníků.«

(vž)