Nakupujme vakcíny namísto obrněných transportérů, děl, vrtulníků a tanků

ČR se v rámci EU nachází na jednom z posledních míst při rozdělování vakcín mezi státy EU. Dohodnuté dodávky nejsou plněny a kapacity jsou snižovány. To vyvolává vážné problémy v realizaci tolik potřebného očkování nejen u nejrizikovějších skupin obyvatel. Babišovo prohlášení, že »vakcíny je dost pro všechny, ale v jiném čase, než bychom potřebovali«, není jen směšné, ale hlavně znakem nezodpovědnosti, pokračující neschopnosti a selhávání vlády.

Tisíce lidí naočkovaných první dávkou nevědí, zda se je podaří naočkovat i tou druhou. Senioři nad 80 let, kterým se podařilo »zvítězit« nad složitým nepřátelským systémem registrace, nyní dostávají SMS o rušení termínů. Současně jsme všichni svědky »papalášských móresů« s přednostním očkováním a následnými trapnými výmluvami. Postup firmy Pfeizer vůči EU je přinejmenším neseriózní, kdy jsou přednostně vakcíny dodávány do jiných zemí. EK uzavřela s výrobci »tajné« smlouvy, přidala velké množství finančních prostředků, převzala velkou část rizik spojených s vývojem, výrobou a účinností očkovacích látek a nyní musí čelit rozporům mezi jednotlivými členskými státy o dodávkách vakcín. ČR je sice součástí EU, ale to neznamená slepou poslušnost, ale používání zdravého rozumu ve prospěch vlastních občanů.

Podle informací z veřejných zdrojů nakupuje v současné době již více než 50 států světa v Ruské federaci vakcínu Sputnik V. RF s několika státy uzavřela nejen dohody o dodávkách vakcín, ale i výrobních technologií. Tím se počet potřebných vakcín výrazně navyšuje. Pfeizer naopak své dodávky snižuje a »vymlouvá« se na rozšiřování vlastních výrobních kapacit. Ruská vakcína a čínská Sinopharm deklarují účinnost přesahující 90 %. Na rozdíl od vakcíny AstraZeneca, jejíž účinnost je 70 % a není vhodná pro osoby starší 55 let. Navíc i zde jsou nasmlouvané dodávky snižovány.

KSČM vyzývá vládu, aby v zájmu zajištění dostatku očkovacích látek proti COVID–19 pro všechny občany České republiky, kteří se chtějí nechat očkovat, neprodleně zahájila přímé jednání s kompetentními státními orgány RF a Číny o nákupu vakcín. Je načase zanechat zbytečného eskalování ideologických sporů a začít seriózně jednat. Využijme veřejné finanční prostředky na nákup dostupných očkovacích látek, ne k pořizování v tuto chvíli nepotřebné vojenské techniky. Jde přece o zdraví, životy a návrat k normálnímu životu nás všech.

Soňa MARKOVÁ, stínová ministryně zdravotnictví za KSČM