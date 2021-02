Proč jsou občané rukojmími EK v boji s pandemií?

Boj s pandemií je jako běh na dlouhou trať. Vláda ČR potvrzuje, že k rozvolnění dojde nejdříve za tři týdny. Možná… Zatím je třeba ale přitvrzovat. Co je však zarážející, že vláda ČR tiše přihlíží neprůhledným praktikám EU. Jde v první řadě o smlouvu s firmou AstraZeneca. Pominu-li skutečnost, že si EK i firma osobují právo něco tajit (protože obchod je obchod a do toho nám nikdo mluvit nebude), nelze přehlédnout skutečnost, že se jedná o zdraví občanů, o jejich životy. Proč by tedy občané neměli vědět, za kolik EU vakcínu kupuje a do kdy má firma jednotlivým státům tento lék dodat. Dnes se dozvídáme, že smlouva byla uzavřena ve výši 870 milionů eur. Ale to zjišťujeme z oné začerněné části, kterou se občané neměli dozvědět. Proč? Co je to za praktiky? Proč se občané ČR, potažmo EU, stávají rukojmími EK, ba co víc, jakési firmy AstraZeneca, která nehledí na zájmy občanů, nehledí na zdraví a životy, ale sleduje především zisk? Zisk je zde až na prvním místě, pravil by klasik.

Šéfka EK Ursula von der Leyenová sdělila, že firma AstraZeneca neposkytla přesvědčivé údaje a vysvětlení, proč by slíbené zboží nemohla dodat. Není bez zajímavosti si všimnout, že termíny dodání, které byly zahrnuty do jedné z příloh, zůstávají utajeny. Proč? Tady je vidět, že nějaká EK je nic a i obyčejná firma dodávající zboží si s ní vytře doslova zadek. Občané by se tudíž měli ptát, k čemu že nám taková EU je, když nedokáže ochránit své občany. EK na základě těchto skutečností rozhodla smlouvu zveřejnit, což je k smíchu. EK měla totiž konat, měla smlouvu vypovědět, měla firmu sankcionovat, a ne jen strašit zveřejněním, zvláště když základní dva údaje o ceně a termínech dodání utajila.

Občany by jistě také zajímala skutečnost, co v této věci dělají naši europoslanci. Kateřina Konečná zveřejnila v Haló novinách poznatky z nahlížení do smlouvy o nákupu vakcín. Poznatky jsou velmi kruté, velmi špatné. Když už ani poslanec EP nemůže získat informaci o obsahu celé smlouvy, hraje se tady nedobrá hra s životy občanů ČR, potažmo EU. A bohužel naše vláda k tomu opět jen přihlíží, všemožně se snaží vše omlouvat a svádět na EK a dnes omlouvá i to, že i kdyby chtěla objednat vakcínu z Ruska nebo jiné destinace, je stejně pozdě.

Vážení občané, kde to jsme? Kocourkov byl snad v lepší kondici, než nám předvádí ministr zdravotnictví a jeho podřízení. Nedivme se, že se občané bouří, že nejsou spokojeni. Celá situace přetrvává již velmi dlouho a skepse, beznaděj a deprese se jen zvyšují. A to přece nechceme.

Jan REJFEK, zastupitel městyse Dešenice za KSČM