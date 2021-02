(Nejen) o českém jazyce

V souvislosti s úmrtím geniálního hudebního skladatele Ladislava Štaidla vydal jiný mistr hudebních nápadů – Petr Hannig – na svém blogu článek (Skon Ladislava Štaidla poodhalil zásadní podíl skladatelů na úspěchu interpretů), kde upozornil na to, jak zásadní byl podíl skladatelů na úspěchu slavných zpěváků – Karlem Gottem počínaje, přes Ivetu Bartošovou, Lucii Bílou, ale i třeba Dalibora Jandu. Ale jeho text má ještě jiný přesah – informuje mladou generaci, že ne vše před rokem 1989 bylo špatné (jak je jí dnes masírováno do hlav). Že naprosto zásadní roli ve výběru písniček v rádiích a televizích měla volba českých a slovenských skladeb. I díky tomu mohli naši interpreti slavit úspěchy nejen doma, ale i v zahraničí.

Petr Hannig, kterého si mimochodem velmi vážím za jeho názory a občanské postoje, mě inspiroval k jednomu zamyšlení. K tomu, jak se vytváří tzv. playlist (ano, krásné české slovo) rádií dnes. Původní česká muzika zelenou nemá. Pokud nejste zrovna Kryštof, Chinaski, Lucie či Mirai, musíte si – a přiznávají to i ty největší »šajby« - prostor pro své autorské písně kupovat. A stojí to nemalé částky. Inu, každý musí vydělávat, doba je tak zkrátka nastavená. Jenže ne každý má na to, vysolit pěti či šestimístný obnos, některým se to dokonce příčí. A tak spousta pěkných českých skladeb do éteru vůbec nepronikne, o případném úspěchu našich interpretů v zahraničí, jaké nebyly před rokem 89 výjimkou, ani nemluvě.

Dílčím řešením je fenomén dnešní doby – YouTube. Tam může nahrát svoji píseň každý a ukazatelem úspěchu je počet zhlédnutí. Když jich máte přes milion, je to, jako když jste kdysi prodali statisícový náklad nového alba. Že je to v době dnešní »krize rozhlasového patriotismu« jediná cesta, jak se dostat k fanouškům, potvrzuje nejeden interpret. Například v nedávném rozhovoru pro náš deník skupina Argema, o které rozhodně nemůžete říci, že by vyrobila málo úspěšných hitů. Čeština, kterou je třeba leštit jako drahokam, může díky YouTube dále znít ve své libozvučnosti, i když v rozhlase nemá na růžích ustláno.

Abychom ale řekli i »B«, pak je třeba zmínit rovněž jiný produkt dnešní doby – tzv. youtubery. To jsou vesměs mladí lidé, kteří vydělávají velké peníze za to, že jiní na YouTube sdílejí jejich videa. Počínaje tím, jak hrají nějakou hru, přes »nezbytné« informace o tom, jak jdou například na záchod. Říkám si, že až se v příštím životě narodím, chci být youtuber. Nic neumím, ale beru za to peníze. Ano, proti gustu žádný dišputát, říká se. Mně však ze všeho nejvíc drásá jejich způsob mluvy. Mám za sebou zkoušku z rétoriky na Univerzitě Karlově a vím, že youtubeři splňují všechny příklady vad řeči, chyb ve frázování, dikci či ve volbě slov, o nichž jsme se učili. A hlavně – totálně przní češtinu, o niž mi dnes jde především. Víte, co je »čestka«, »rerka«, »džampskernout«, »sejvnout«, »lognout«, »spavnout« nebo »fajtit«? Že ne. Vždyť je to běžná mluva mladé generace - »made in YouTube«.

Inu, a ještě pochybujete o tom, jak velký smysl má zákon o českém jazyce…?

Petr KOJZAR