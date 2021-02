Smrt za kritiku jazykového zákona na Ukrajině?

Ukrajina přijala nový jazykový zákon o tom, že ve všech institucích se musí mluvit výhradně ukrajinsky. To znamená na úřadech, ve školách, firmách i ve službách. A jak známe současnou Ukrajinu a její perzekuční, diktátorský režim, je zde prostor pro různé provokace, násilné zastrašování a fanatické udavače. Mě osobně se to dotýká, jelikož mám na Ukrajině řadu přátel a ti tento zákon povětšinou kritizují. Nejvíce tento zákon kritizovala Jevgenija Vitaljevna Bilčenková, mj. profesorka katedry kulturologie na fakultě filosofického vzdělání a vědy Národní pedagogické univerzity M. P. Dragomanova, doktorka kulturologie a aktivistka ukrajinského hnutí za lidská práva. Její básně jsou přeloženy do 23 světových jazyků.

A tuhle profesorku nejen na nátlak bezpečnostní služby Ukrajiny (SBU) téměř okamžitě vyhodili z univerzity M. P. Dragomanova, kde učila řadu let, ale SBU přes pravicové extremisticky nacionální skupiny, které z pozadí řídí, spustila doslova hon na ni, jako by Bilčenková byla nějaká lovná zvěř. Hrozí jí a jejím blízkým smrtí ve všech podobách. Každou minutu jí někdo napíše na sociální síť či pošle výhrůžnou SMS.

Připomíná to nacistické Německo, kde takto také likvidovali opozici, a hlavně komunisty a sociální demokraty. Bilčenková byla nucena obrátit se na evropské lídry. A jediný, kdo zareagoval a otevřeně se jí zastal, byla Kateřina Konečná. Za což jí děkuji. Na příkaz prezidenta Ukrajiny Volodymira Zelenského byly zakázány tři televizní kanály TV-112, TV-ZIK a TV-NewsOne, a sice den poté, co TV-112 zveřejnila, že Kateřina Konečná se zastala profesorky Bilčenkové. Tak tohle prý má být v duchu »svobodných a demokratických« hodnot Evropy. Tak jestli Ukrajina, pane prezidente Zelenskyj, se svojí mocenskou nadřazenou elitou, co panáčkuje před Západem, si takhle představuje evropské hodnoty, tak jste se šeredně zmýlil.

Co z toho plyne? Jestliže se EU k tomu bude i nadále stavět s tichou podporou, aby si udělala z Ukrajiny líheň levné pracovní síly, která doslova sráží reálnou mzdu v České republice, tak počítejme s tím, že něco podobného nemine i nás. Zároveň připomínám, že ministr Petříček tyto procesy podporuje nejen svými postoji, ale i konkrétními kroky. Je třeba tyto věci nejen vnímat, ale i bojovat proti takovéto novodobé nadřazené politice, jako to činí Kateřina Konečná.

Roman BLAŠKO