V domě Su Ťij nelegální vysílačky

Barmská policie oznámila, že prohledala dům někdejší barmské vůdkyně a nositelky Nobelovy ceny za mír Do Aun Schan Su Ťij, našla v něm nelegálně dovezené vysílačky a obvinila političku z porušení dovozního zákona. Ve vazbě by měla zůstat do 15. února, dodala policie. Su Ťij je držena v metropoli Neipyijtu v domácím vězení od pondělí, kdy barmská armáda provedla vojenský převrat a vyhlásila v zemi na rok výjimečný stav.

Nové vojenské vedení v Barmě se údajně chystá obvinit Su Ťij z velezrady, za niž může být v zemi udělen trest smrti nebo až 20 let vězení. Napsala to agentura DPA, podle níž tuto zprávu zveřejnila na sociálních sítích řada pozorovatelů.

Su Ťij. FOTO - Wikimedia commons

Čínské ministerstvo zahraničí odmítlo, že Čína puč v sousední Barmě tiše podporovala. »Tyto teorie nejsou pravdivé. Jako přátelská sousední země si přejeme, aby všechny strany v Barmě vyřešily své neshody a zachovaly politickou a sociální stabilitu,« řekl na tiskové konferenci mluvčí čínské diplomacie Wang Wen-pin.

Agentura Reuters připomněla, že čínský ministr zahraničí se minulý měsíc na návštěvě Barmy setkal s tamními představiteli včetně šéfa armády Min Aun Hlaina, který se při pondělním převratu chopil moci. Čína rovněž společně s Ruskem v úterý v Radě bezpečnosti OSN zablokovala prohlášení, kterým chtěla RB OSN puč v Barmě odsoudit.

Vojenská junta stála v čele Barmy téměř půlstoletí, než ji před deseti lety vystřídala civilní vláda a zahájila demokratické reformy. Vůdci pondělního puče vytvořili v úterý jedenáctičlennou vládní radu v čele s armádním šéfem Min Aun Hlainem, která bude po dobu následujícího roku nejvyšším rozhodovacím orgánem v zemi.

Národní liga pro demokracii (NLD), která vyhrála listopadové parlamentní volby, oznámila, že její kanceláře se staly terčem razií a zmizely z nich dokumenty a počítače. Armáda převrat zdůvodnila údajnými podvody při listopadových volbách a na první schůzce nového vedení generál Min Aun Hlain slíbil zahájit vyšetřování nesrovnalostí.

Ve volbách NLD získala podle agentury AP 396 ze 476 křesel v dolní a horní komoře parlamentu, která byla ve hře. Hlavní opoziční strana podporovaná armádou si připsala jen 33 křesel. Parlament má 664 křesel - podle ústavy z roku 2008 čtvrtinu z nich nevolí obyvatelstvo, ale připadají armádě. Ve 22 okrscích se z obav o bezpečnost nehlasovalo.

(čtk)