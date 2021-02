Ilustrační FOTO - Pixabay

K záchraně zaměstnanců i ochraně zaměstnavatelů

Sněmovní sociální výbor doporučil schválit nová pravidla kurzarbeitu podle návrhu poslankyň Jany Pastuchové (ANO) a Hany Aulické Jírovcové (KSČM). A to navzdory nesouhlasu ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové (ČSSD), která podpořila ministerskou úpravu předloženou Romanem Sklenákem (ČSSD).

O definitivní podobě novely zákona o zaměstnanosti rozhodne Sněmovna už příští týden. Zda projde podoba schválená výborem, nechtěla Hana Aulická Jírovcová předjímat. »Piráti a poslanci TOP 09 už avizovali, že se přiklánějí k návrhu kolegy Sklenáka, takže zatím není nic jisté,« řekla našemu listu po jednání výboru. Připomněla, že návrh, který předložila s poslankyní Pastuchovou, jde cestou, kterou nabídli i ministryni Maláčové. Ta ji však odmítla. »Paní ministryně chtěla jít vlastní cestou, jestli je to otázka předvolebního boje, to už nechci komentovat,« uvedla Aulická. Zdůraznila, že její návrh podporují také lidé z praxe, podle nichž je jednoznačně lepší. »Ministryně sice deklaruje zkrácené lhůty, ale v praxi se to nebude dát stihnout a zůstane to jenom na papíře,« dodala Aulická.

Maláčová naopak označila návrh Pastuchové a Aulické za teoretický nástroj, který nebude podle názoru úřadu práce využitelný. Kritizovala zejména to, že zaměstnavatel by nejprve musel mzdy vyplatit ze svého a státní podporu na ně by dostal až následně. »My si myslíme, že to je kámen úrazu,« uvedla. Sklenákův návrh by podle Maláčové představoval funkční rychlou pomoc zaměstnavatelům. Úbytek práce by se podle toho návrhu posuzoval za celou firmu, ne za jednotlivé zaměstnance, jak to předpokládá přijatá úprava poslankyň.

Aulická v této souvislosti zdůraznila, že kurzarbeit se nepřijímá pouze na dobu pandemie, ale je to návrh, který má platit do budoucna. »Pokud se zaměstnavatelé chovají opravdu zodpovědně, tak předpoklad při jakémkoli začátku hospodářské krize je, že by měli mít zálohy alespoň na jednu výplatu pro své zaměstnance,« míní poslankyně.

Samotní zaměstnavatelé podle ní říkají, že Antivirus pomáhá nejenom těm potřebným, ale i zaměstnavatelům, kteří by už dávno v běžné době ukončili svoji činnost, to znamená, že v podstatě uměle drží zaměstnavatele, kteří by při normální době už dávno skončili. »Pro nás je důležité zachránit zaměstnance, ale to znamená, že musíme zachraňovat i zaměstnavatele, bez nich to prostě nejde,« konstatovala Aulická.

Zjednodušení administrativy

Podle Pastuchové návrh zajistí, že kurzarbeit bude jednoduchý a nedotkne se zaměstnanců. Aulická poukazovala také na minimum administrativní zátěže a na to, že zaměstnanci budou dostávat peníze v obvyklém výplatním termínu.

Pozměňovací návrh poslankyň ANO a KSČM podpořilo 13 z 21 přítomných členů výboru, dva byli proti a šest poslanců se hlasování zdrželo. Ke Sklenákově úpravě výbor nepřijal doporučující, ale ani nedoporučující stanovisko.

Návrh Pastuchové a Aulické předpokládá mimo jiné příspěvek 60 procent až 80 procent z vyplacené náhrady mzdy včetně odvodů do 1,5násobku celostátní průměrné mzdy. Pracovník by doma mohl zůstat jeden den až čtyři dny v týdnu. Podpora by mohla trvat až rok. Mzdu by nejdříve platil zaměstnavatel, stát by mu část nákladů nahrazoval. Zavedení programu i parametry v zákonných mezích by určovala vláda. O podporu by zaměstnavatel žádal úřad práce, který by o jejím poskytnutí rozhodoval. Firma by se musela zavázat mimo jiné k tomu, že podporovaného zaměstnance nepropustí ještě půl roku po ukončení pobírání státního příspěvku.

Kurzarbeit představuje zkrácenou práci, kdy podnik platí lidem za odpracované hodiny a stát jim poskytuje část výdělku za neodpracovaný čas. Vláda původně plánovala zavedení nových pravidel už od loňského listopadu, nebyla na nich ale shoda. Nebudou platit ani od března, jak se o tom mluvilo později.

