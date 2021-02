Ilustrační FOTO - Pixabay

Ústavní soud naboural volby

Ústavní soud (ÚS) kvůli porušení rovnosti volebního práva a šancí kandidujících subjektů zrušil část volebního zákona. Koalicím stran a hnutí nově stačí pro vstup do Sněmovny pět procent hlasů voličů. ÚS zrušil aditivní klauzule, jež pro vstup koalicím stanovily deset, 15, respektive 20 procent. Soud škrtal i v paragrafech upravujících určování počtu poslanců v krajích a průběh skrutinia, tedy rozdělování mandátů za použití d´Hondtovy metody.

»Kombinace d´Hondtova volebního dělitele s nestejně velkými 14 kraji výrazně zasahuje do rovnosti volebních hlasů,« uvedl předseda Ústavního soudu Pavel Rychetský. Nález, který ÚS zveřejnil, nemá časový odklad, dopadne tedy už na podzimní sněmovní volby. Volební kraje mohou podle ÚS dál kopírovat hranice krajů jako vyšších územně-samosprávných celků. K dosažení rovnosti volebního práva a šancí kandidujících subjektů postačí jiné změny, a to právě u rozdělování mandátů stranám v jednotlivých krajích. Politici musejí změny stihnout do voleb.

»Rozhodnutí Ústavního soudu považuji za nešťastné, do značné míry nikoli právní, ale politické,« řekl Haló novinám Stanislav Grospič (KSČM), místopředseda ústavně právního výboru Sněmovny. »Je ironií, že Pavel Rychetský byl jako předseda legislativní rady vlády autorem volebního zákona, který teď Ústavní soud shodil. Není to tak dlouho, co Ústavní soud zamítnul zrušení kvót pro odstupňování volebních koalic pro vstup do Poslanecké sněmovny a nyní je zrušil bez náhrady a dokonce zrušil i d´Hondtovu metodu. KSČM z toho nemá strach, protože pro nás to bude znamenat, že dojde k drobné nápravě a nebudeme potřebovat tolik hlasů na získání mandátu v malých krajích jako jsou Liberecký, Karlovarský, Zlínský,« řekl Grospič.

Stanislav Grospič (KSČM).

»Je třeba, aby každá volební strana získala odpovídající podíl na mandátech v Poslanecké sněmovně podle svého podílu na celkovém počtu odevzdaných platných hlasů a současně aby tento volební zisk byl promítnut do přidělování mandátů v rámci jednotlivých krajských kandidátek takové volební strany,« stojí v nálezu soudce zpravodaje Jana Filipa.

Bohorovný ÚS

Přesné instrukce politikům ÚS dávat nechce. »Je úkolem zákonodárce najít cestu,« napsali soudci v posledním odstavci nálezu. Organizace nadcházejících voleb, které prezident vyhlásil na 8. a 9. října, se nález podle ÚS nedotkne. Rizika spojená se změnou volebních pravidel by nastala až po uplynutí lhůty pro podávání kandidátních listin, tedy v srpnu 2021, míní soud. Politici tak prý mají dostatečný prostor pro přijetí nové právní úpravy, která zrušené části volebního zákona nahradí.

Čtyři soudci z patnáctičlenného pléna měli stanovisko odlišné a soud podle nich rozhodl s arogancí. Soudce zpravodaj Jan Filip podle nich s předložením návrhu otálel, pak během pár dnů padlo překotné rozhodnutí. »Jistě lze mít za to, že těmto zásadám bude lépe odpovídat volební model jiný. Takový výběr ale dle našeho názoru již není věcí rozhodování Ústavního soudu a jeho momentální plenární většiny, ale záležitostí politické úvahy demokratického zákonodárce,« stojí v odlišném stanovisku soudců Ludvíka Davida, Jaroslava Fenyka, Josefa Fialy a Radovana Suchánka.

Ústavní krize

»Rozhodnutí jako takové v této době považuji za politické,« zopakoval Grospič. »Stížnost u Ústavního soudu ležela tři roky, takže měl dost času rozhodnout a vydat svůj nález, nikoli čekat, až pan prezident vyhlásí volby do Poslanecké sněmovny. Vyhlašuje je podle platného zákona, který by se neměl měnit. Když od termínu voleb odečteme zhruba devět měsíců, kdy by už mělo být stoprocentně jasno, zbývá velice málo času, dva až tři měsíce, aby se provedly zásadní úpravy volebního zákona. To znamená překopat volební systém, který tu platil dvacet let a nikdo ho nezpochybnil, ani Ústavní soud. Považuji to rozhodnutí za nešťastné, za politické, a myslím si, že se předseda Ústavního soudu pan Rychetský dopouští spíše než právních rozhodnutí příslušejících Ústavnímu soudu rozhodnutí politických podle toho, ke které straně se zrovna přiklání a cítí v ní větší sílu. Rychetský například rezignoval na protiprávnost církevních restitucí, na stav české justice a v podstatě rozhodnutím, na němž se spolupodílel, dovedl Českou republiku do ústavní krize,« uzavřel Grospič.

Dostat Babiše z politiky

ÚS se snaží podle premiéra Andreje Babiše (ANO) ovlivnit politickou situaci v zemi a otřásá důvěrou lidí v ústavní systém. Měnit pravidla v průběhu hry je nestandardní. Babiš nepovažuje za reálné, že Sněmovna by se shodla rychle na novém znění zákona. »Načasování je jasný důkaz, že jde o účelové politické rozhodnutí. Ústavní soud způsobí to, že další vlády budou neakceschopné, Sněmovna nefunkční, bude téměř nemožné udělat vládní většinu,« uvedl Babiš. Dodal, že se mění pravidla, která platila dvacet let. »Jde o další způsob, jak odstranit Babiše z politiky,« doplnil. Vyzval Rychetského, aby se vyjádřil, zda bude za opoziční hnutí STAN kandidovat za dva roky na funkci prezidenta.

Špatné načasování

Načasování rozhodnutí ÚS považuje předseda Sněmovny Radek Vondráček (ANO) za extrémně špatné. Podle Vondráčka právní úprava nebyla v rozporu v takové míře, aby musela být zrušena. Rozhodnutí ÚS ale respektuje. »Ústavní soud nás tím svým nálezem dostal pod obrovský tlak, v podstatě způsobil potenciální politickou krizi v ČR,« řekl Vondráček České televizi.

Prezident republiky Miloš Zeman se v reakci na rozhodnutí ÚS omezil na obsah dopisu, který soudu dříve zaslal. Hlava státu v dopisu varovala před rizikem neřešitelné ústavní krize v případě úprav předpisu, kritizovala také, že soud o záležitosti za tři roky nerozhodl.

Ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) svolal jednání s ostatními politickými stranami, mohla by být už příští týden.

(ng)