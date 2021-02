Předseda ÚV KSČM a místopředseda Sněmovny Vojtěch Filip.

Nouzový stav už nemá smysl

KSČM nevidí důvod pro další prodloužení nouzového stavu. Vláda nesplnila předchozí podmínky KSČM pro jeho prodloužení, nové si tedy komunisté dávat nebudou a vláda s nimi nemůže počítat. Po jednání s premiérem Andrejem Babišem (ANO) a vicepremiérem Janem Hamáčkem (ČSSD) to řekl předseda ÚV KSČM Vojtěch Filip.

Vláda podle Filipa nepřijala žádná opatření, která by dovolila, aby se do škol vrátilo více žáků a aby se občanům umožnilo navštívit zimní střediska. Tím komunisté podmiňovali své hlasy pro předchozí rozhodování o prodloužení stavu nouze. »Setrval jsem na svém stanovisku a dostatečně dopředu oznámil předsedovi a místopředsedovi vlády, že náš souhlas s prodloužením nouzového stavu nemohou v příštím týdnu, pokud se na tom shodne náš výkonný výbor, očekávat,« uvedl Filip. Výkonný výbor bude o věci jednat ve čtvrtek.

Atmosféra jednání nebyla dle Filipa konfliktní, nicméně postoj komunistů byl rezolutní. »Ochota k jednání byla, ale bez toho, abychom viděli realizaci uzavřených dohod, nemáme žádný důvod, abychom předkládali nové požadavky a věřili tomu, že budou splněny,« dodal Filip. Podle něj je jasné, že pokud menšinový kabinet není ochoten požadavky KSČM plnit, má patrně vyjednánu podporu už někde jinde, přičemž naznačil, že tlak na prodloužení může přicházet do Sněmovny například od hejtmanů, takže podpora by se dala očekávat od hnutí STAN nebo lidovců. I kdyby ale nouzový stav prodloužen nebyl, nejde podle Filipa o žádnou katastrofu. Jen budou muset opatření realizovat právě hejtmani nebo krajské hygienické stanice.

Společně s předsedou poslaneckého klubu KSČM Pavlem Kováčikem o postoji komunistů Filip informoval i prezidenta Miloše Zemana. Podle Filipa Zeman nevyjádřil postoji KSČM podporu, pouze ho registroval.

Hamáček novinářům po jednání s Filipem a Kováčikem řekl, že ohledně nouzového stavu dohoda není, ale on v ni stále věří. »Očekávám, že se bude ještě jednat, budeme ještě jednat i s dalšími politickými stranami,« uvedl. Nouzový stav platí do 14. února.

Pojišťovny a dovolená: Ledy se hnuly

Na jednání byla řeč i o možném vypovězení dohody o toleranci vlády. Podle Filipa toto jednání nebylo dokončeno. Došlo na něm však k posunu. Jednou z podmínek KSČM pro pokračování tolerance je spojení zdravotních pojišťoven ministerstev vnitra a obrany. Zde se Filip dle vlastních slov dočkal vstřícnosti a vláda v této věci přislíbila v brzké době konkrétní kroky.

Dalším z komunistických požadavků je uzákonění pětitýdenní dovolené pro všechny zaměstnance. Tento návrh podporuje dlouhodobě ČSSD, ANO s ním mělo problém. Podle Filipa však již změnilo názor. »To už je jenom technická záležitost. Na nejbližší schůzi Sněmovny proběhne druhé a třetí čtení,« řekl k tomu Filip. O další podmínce KSČM pro toleranci vlády, vzniku banky komerčního typu vlastněné státem, se nejednalo, nezbyl již čas.

Podivná hra s miliardami

Politici jednali též o problematice peněz pro ministerstvo obrany. Poslanci na základě požadavku KSČM při schvalování rozpočtu ve Sněmovně převedli 10 miliard z rozpočtu obrany do rezervy státního rozpočtu. Byla to podmínka KSČM pro souhlas s rozpočtem. Zástupci vlády však poté začali mluvit o tom, že celou částku ministerstvu ihned vrátí. Nakonec převedli zpět na konci ledna polovinu z ní, s tím, že o dalších pěti miliardách rozhodnou později. Filip zdůraznil, že komunistům jde hlavně o to, aby se peníze využily na boj s pandemií. Vládní kroky tomu ale neodpovídají. »Tohle vypadá spíš jako schválnost. To, že to není převedeno do kapitoly investic, tedy že se za to nenakupuje těžká technika, je pro nás sice pozitivní signál, ale není to signál, že prostředky se opravdu používají na řešení pandemie COVID-19. Naším nepřítelem není někdo, kdo proti nám bojuje těžkými zbraněmi, ale pandemie,« uvedl Filip.

»Máme před sebou docela těžké období a z těch deseti miliard hned polovinu v lednu vydat nám nepřipadá jako krok správným směrem,« dodal.

(ste)