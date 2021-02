Velvyslanectví Ruské federace v Praze. FOTO - Wikimedia commons

Ambasáda RF: Vměšování Prahy je nepřípustné

České ministerstvo zahraničí si ve středu předvolalo ruského velvyslance Alexandra Zmejevského. Náměstek ministra Aleš Chmelař protestoval proti odsouzení Alexeje Navalného a zásahům policie proti demonstrantům v Rusku. Ministerstvo vyzvalo Rusko k okamžitému propuštění Navalného. Podle ruského velvyslanectví je vměšování Prahy do vnitřních záležitostí Ruska nepřípustné.

»V souvislosti s posledními prohlášeními české strany k situaci kolem A. Navalného jsme jednoznačně upozornili partnery, že vměšování Prahy do vnitřních záležitostí Ruska je nepřípustné. Rozhodně jsme odvrátili spekulace o údajně existujícím politickém pozadí verdiktu ruského soudu proti němu. Pokusy o vyvíjení tlaku na činnost justičních orgánů v naší zemi ze zahraničí nelze vnímat jinak než jako nepřátelské akce, které porušují mezinárodní právní normy,« uvádí se ve stanovisku velvyslanectví, které má redakce Haló novin k dispozici. Velvyslanec současně předal české straně dokument, který chronologicky popisuje události »kolem tzv. otrávení A. Navalného, jeho návratu z Německa do Ruska a vyvrací známé spekulace na toto téma«.

Moskevský soud v úterý Navalnému změnil dřívější podmíněný trest v délce 3,5 roku na nepodmíněný. Do výkonu trestu se podle ruských médií započítá doba, kterou byl Navalnyj v domácím vězení, takže má za mřížemi strávit téměř tři roky. Jeho obhájkyně oznámila, že se proti verdiktu odvolá.

Ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD) v úterý uvedl, že se jednalo o vykonstruovaný proces. Rozsudek měl podle něj jasnou motivaci - umlčet opozici - a Evropská unie by se měla znovu vrátit k tématu sankcí vůči Rusku. O víkendu ministr také odsoudil zásah ruských bezpečnostních složek při demonstracích za osvobození Navalného. Uvedl, že násilným potlačováním opozice a svobody slova Moskva porušuje své závazky o dodržování lidských práv.

Dvojí standardy nepřijatelné

Velvyslanec Zmejevskij se ohradil, že v otázkách ochrany lidských práv, včetně svobody projevu a shromažďování, jedná ruská strana v souladu s normami ruské legislativy a mezinárodních závazků, včetně Mezinárodního paktu o občanských a politických právech.

»Používání dvojích standardů v přístupech k otázce dodržování lidských práv v různých zemích považujeme za nepřijatelné. Položili jsme otázku, zda Praha vyjádřila znepokojení nad osudem známého aktivisty v oblasti lidských práv J. Assangeho, pronásledovaného Washingtonem z politických důvodů, kterému bylo ve Velké Británii odepřeno propuštění na kauci a kterému by při dosti pravděpodobnému vydání do USA mohl hrozit rozsudek smrti. Otázky vyvolává i absence reakce Prahy na jednání bezpečnostních orgánů během potlačení demonstrací v USA, Francii, Nizozemsku, Německu a samotné České republice. Připomněli jsme použití síly Policií ČR proti účastníkům shromáždění na Staroměstském náměstí v říjnu 2020, kteří vyjadřovali svou občanskou pozici. Doporučili jsme české straně soustředit se na řešení vlastních problémů v oblasti lidských práv, na které byla Praha opakovaně upozorňována, a to i v příslušných mezinárodních organizacích,« je zakončeno stanovisko Velvyslanectví RF v ČR.

Český prezident Miloš Zeman v nedělním rozhovoru na rozhlasové stanici Frekvence 1 označil dění kolem Navalného za »naprostou šaškárnu«. »Neměl by předstírat, že patří k těm politikům, kteří jsou proti Putinovu režimu. On je totiž jenom proti Putinovi, a to je zatraceně velký rozdíl,« řekl Zeman. Vyjádřil také přesvědčení, že Navalnyj je ruský nacionalista.

(mh)