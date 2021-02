O jedné rychle stažené zprávě

Začíná to být skoro únavné. Za vším, co se ve světě děje, je prý Rusko (někdy i Čína – připouštím). To se týká i hackerských útoků. Právě ony údajně ovlivnily prezidentské volby ve Spojených státech a následně pak ve Velké Británii. Sice se nic neprokázalo, ale proč o tom v propagandě mířící na voliče nemluvit? Když takovou lež budete často opakovat, pak se stane »pravdou«. To dobře věděl i jistý ministr propagandy.

Američané ovšem, i když se nic z ovlivnění voleb nepodařilo dokázat, dál pokračují ve stejných obviněních. Naposledy v prosinci jsme se dozvěděli, že hackeři se pokusili napadnout některé centrální úřady v USA. Pochopitelně, že to museli být ruští. I to bylo dáno k lepšímu. My, tedy Česká republika, nemůžeme zůstat pozadu a tak se více prostoru dostane sledování našeho kyberprostoru a tedy i každého z nás. Těm ruským hackerům, pracujícím jistě ve službách Putina, nesmí přece být dán prostor. A že jsou to hackeři ruští? Na to »vemte jed«. Ostatně přece i my už jsme kyberútok na bohunickou nemocnici a již dříve některé další, a ostravskou univerzitu zažili. Také tehdy bylo vysloveno podezření, tedy nepochybuji o tom, že »oprávněné«, jak jinak, že za tím jsou ruští hackeři. Nevím sice, proč si vybrali právě nemocnice, a nikoli třeba ministerstvo obrany, ale budiž. Rusové jsou přece »všeho schopní«, o čemž by vás jistě přesvědčil pan exeuroposlanec Štětina, redaktorka Slonková či třeba rusobijec bývalý diplomat Petr Kolář, jinak otec starosty z Prahy 6.

Jenže ono to všechno bylo asi jinak. Právě proto, asi omylem, pronikla před několika dny do médií zprávička, že na Ukrajině policie odhalila skupinu hackerů, kteří mají na svědomí útok právě na naše zdravotní zařízení. Ne, nešlo o omyl. Bylo to na Ukrajině a byli to Ukrajinci. Zprávička proletěla éterem, aby vzápětí byla stažena z informačních kanálů. Proč asi? Co myslíte? Nehodila se do koncepce a tak musila být stažena a možná někdo i potrestán, že si vůbec dovolil ji zařadit do zpravodajského servisu. Dál tedy zůstává »pravdou«, že za vším je třeba hledat Rusko, jak dokazují zmíněné útoky hackerů.

Jen upozorňuji, aby si BIS neudělala špatný názor na moji osobu, že nemám rád hackery, nejen ty tzv. ruské, ani špehování českými »kyberodposlouchávači« a že sdílím na ruské scéně spíše postoje předsedy komunistů Zjuganova, které jsou proti současnému dění v Rusku kritické, než kohokoli jiného, kterého se nám snaží dnes přistrčit, i když se třeba jmenuje Navalnyj.

Jaroslav KOJZAR