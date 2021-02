Proč tak najednou?

Ústavní soud se zase vyznamenal. V době předvolebního klání »nařídil« změnu volebního systému. Tím poněkud zamíchal kartami a beze sporu ovlivnil volební výsledky. To, že šlo o nespravedlivý volební systém, se vědělo už dávno a neřešilo se nic. Na současném systému se dohodli v roce 2002 sociální demokraté s ODS. Ti ostatní se mohli jen dívat. Proto předseda Fiala se v televizních novinách nevyjadřoval k rozhodnutí ústavních soudců kriticky. Co bude dál? Rozpadnou se zbytečné koalice vytvořené v minulých dnech, či nikoli? Nikdo neví, jen na sekretariátech stran, které je utvořily, se bude počítat, »co to přinese« a jestli neprohloupily.

O to mně však nejde. Je to jejich věc. Jde o to, že patnáct lidí si už pokolikáté pod záminkou dodržení Ústavy osobuje právo rozhodovat nadlouho o našem životě. Patnáct lidí je víc než volení zástupci Poslanecké sněmovny nebo referendem volený prezident. Volí je Senát podle toho, kdo momentálně převažuje, a to na dobu, která je vyšší než samotná délka senátního mandátu, než dokonce doba »vlády« všemi občany voleného prezidenta. Do jeho rozhodnutí už nikdo nemůže mluvit, a i kdyby tisíckrát bylo špatné, což se už vícekrát stalo, je platné a nezměnitelné.

Patnáct pomazaných! Jsou více než Bůh, pokud jsme věřící, více než zkušenost historie a někdy i více než může být zájmem většiny obyvatel. Mohli zčásti i prolomit tzv. Benešovy dekrety, mohli nás vtěsnat pod Lisabonskou smlouvu, mohou leccos. Nevím, zda patnáct »rozhněvaných mužů a žen« může být arbitry pro všechno, co pak léta bude platit a ovlivňovat život generací. Pochybuji o tom. Navíc, když onen volební zákon, když už byl přijat – a pokládám ho za méně spravedlivý – byl vlastně připraven i dnešním »vrchním soudcem« Rychetským, který jako místopředseda vlády a předseda Legislativní rady zasedal v Zemanově vládě. Proč najednou tak prozřel? Nezdá se mně, že by ho najednou »osvítil Duch svatý« a on se tak kál. Nic není samo sebou, ani ten zásah do příštích voleb.

Milan ŠPÁS