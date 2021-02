Dovezeme

»Houmofýs« přináší zajímavá poznání. Mám počítač na stole u okna. Dost často mi pohled sklouzne z »okna v compu« právě tím oknem ven. Bydlím na takovém minisídlišťátku, kde v pěti domech můžu mít tak tisíc sousedů. Denně tak vídám tyto sousedy přijíždět, odjíždět auty nebo autobusy, jednoho dokonce slyším – to když jeho »vytuněný« mazlík zažhaví v garáži.

Nejčastěji ale vídám různá auta různých zásilkových služeb. Někdy obyčejná dodávka, jindy pěkný náklaďák, který řeší, jak se přes »ukázněné« řidiče propracovat k mezipřistání.

Asi nejsem sám, kdo po výplatě objedná velký nákup, složený především z těžších a objemnějších nebo možnou zkázou hrozících druhů zboží, které se bez vlastního vozu blbě obstarávají – myslím zejména mražené potraviny.

Mám zřejmě štěstí a zatím jsem zaznamenal jediný škraloupek – to když nebyl volný termín dovozu, který mi vyhovoval, a musel jsem vzít ten první volný a ještě jako na potvoru řidič kdesi uvízl. To ale nebyl ten problém – nikdo mi nedal vědět a to mě zlobilo. Vše se však vyřešilo, dokonce už se k nám vrací ten stejný řidič.

Objednávám si jednou měsíčně i od jedné firmy jablka, mošty nebo třeba i med také až skoro domů. Tam ovšem problém mám – jezdí v neděli v devět ráno… Minule jsem skoro zaspal.

Problém je ale s jinou věcí. Nedávno jsem u výslechu na otázku, co jsem dělal včera mezi osmou a šestnáctou hodinou, odpověděl, že jsem čekal doma na doporučený dopis. Ale pan kapitán mi řekl, že podle dodavatele jsem doma rozhodně nebyl…

Ne, to jsem si dovolil jen citovat jeden vtip, který koluje po síti. Ale stalo se mi něco podobného. Začaly mi chodit na mobil sms, že má objednávka za nějakých 1200 korun byla zaregistrována, zabalena, vyexpedována. Bylo to z čísel, na která se nedalo ozvat zpět, že jsem si nic neobjednával. Ani podle všude sdělovaného čísla nešlo na internetu nic dohledat. Nakonec jsem pojal podezření, že si ze mne někdo »střílí« anebo dostanu nějaký překvapivý dárek.

Až když mi přišla sms, že mi bude doručeno mezi 10. a 11. hodinou, říkal jsem si, že se mi snad konečně ozve nějaký člověk. Ozval. Tvrdil, že stojí před mým domem. Řekl jsem mu, že nikoho nevidím, a na to se mě zeptal, zda skutečně bydlím v Mladé Boleslavi v ulici té a té…

V současné době se mluví o velice záslužné práci pracovníků různých oborů, zejména ve zdravotnictví. Ano, je to pravda, ale o jednom se nemluví – řidiči různých zásilkových služeb si opravdu ocenění zaslouží i přes různá drobná přešlápnutí.

Jedno vím ale jistě – já bych to nikdy dělat nešel!

Zbyšek KUPSKÝ