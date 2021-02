Ilustrační FOTO - Pixabay

Indie a JAR žádají solidaritu. Asi marně

Indie a Jihoafrická republika navrhují přechodně zrušit patenty farmaceutických firem na očkovací látky proti COVID-19. Vakcíny by podle nich pak mohla vyrábět každá firma na světě, která toho bude technologicky schopná, čímž by se rychleji dostalo na chudší země.

Příslušný návrh tyto země podaly ve Světové obchodní organizaci (WTO), uvedla agentura DPA. Iniciativu podpořila nevládní organizace Lékaři bez hranic (MSF), bohaté země ji však odmítají. Návrh byl tématem jednání Generální rady WTO, pravděpodobnost jeho schválení byla ovšem nízká.

Bohaté země se trváním na dodržování patentů, k němuž se zavázalo 164 členských zemí WTO, samy střílejí do nohy, uvedl indický zástupce v Radě pro obchodní aspekty práv k duševnímu vlastnictví (TRIPS). »Zrušení patentů může vést ke zvýšení celosvětové produkce, a může tak přispět nejen ke spravedlivému, ale i k cenově dostupnému očkování pro všechny země.«

To však bohaté země jako Spojené státy, Británie či Evropská unie odmítají. »Smlouva TRIPS je předpokladem, aby podniky jako BioNTech tyto látky vůbec vyvíjely,« uvedl západní diplomat v Ženevě s odkazem na německou farmaceutickou firmu, která spolu s americkou společností Pfizer vyvinula vakcínu proti COVID-19. »Byl by to zcela špatný signál, kdyby se patentová ochrana jednoduše zrušila.«

Prolhanost vlád

Proti tomu se ostře vymezila organizace MSF. »Je to prolhanost vlád, které hromadí vakcíny,« uvedla expertka Lékařů bez hranic na očkování Kate Elderová. »Nejprve zcela vysají trh a pak blokují chudší země, které chtějí vyrábět. Je to kolonialistické a absolutně odporné.«

Organizace v prohlášení vyzvala bohaté země, aby návrh Indie a JAR na jednání WTO neblokovaly a nepromarnily tím příležitost zachránit ve zbytku světa miliardy životů. »Nemáme všichni rovné příležitosti, takže i když takový návrh nepotřebujete nebo s ním nesouhlasíte, nebraňte jiným zemím, aby z něj měly prospěch a ochránily své občany. Tato pandemie neskončí, dokud neskončí opravdu pro všechny,« uvedl v prohlášení lékař Sidney Wong.

Šéf Pfizeru Albert Bourla řekl, že bez patentů nemůže farmaceutický průmysl životně důležitá léčiva vyvíjet. Nerovnost mezi bohatými a chudými firma prý řeší tak, že v nízkopříjmových zemích jsou její preparáty levnější. S tuto argumentací však Elderová nesouhlasí, neboť podle ní firmy od států dostaly na vývoj miliardy z kapes daňových poplatníků, a proto by se měly výsledky z vyvinuté vakcíny také spravedlivě rozdělovat.

Pravděpodobnost, že by byl návrh Indie a JAR na jednání přijat, komentoval diplomat oslovený agenturou DPA lakonicky: »Nemožná mise«.

(čtk)