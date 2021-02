Vláda ignorovala racionální požadavky

KSČM nepodpoří další prodloužení nouzového stavu, protože vláda nereaguje na racionální požadavky na uvolnění. Většinu opatření pak lze zařídit i bez nouzového stavu a vláda na to měla dost času.

Po jednání Výkonného výboru ÚV KSČM, jehož stanovisko přetiskujeme níže, to uvedl předseda ÚV KSČM a první místopředseda Sněmovny Vojtěch Filip. »Výkonný výbor projednal stanovisko k případnému prodloužení nouzového stavu, pokud o něj vláda požádá. A shodl se na tom, že KSČM nebude jeho prodloužení podporovat. Jde nám o to, že vláda nebyla schopná už od října loňského roku připravit věci tak, aby nouzový stav nepotřebovala,« uvedl Filip s tím, že je přesvědčen o tom, že čas, který vláda dostala, byl dostatečný. Dodal, že jednotlivá omezení, která jsou, může vláda řešit dle zákona o ochraně veřejného zdraví.

Minule ještě KSČM pro nouzový stav hlasovala, jelikož nebyl ještě projednán zákon, který umožňoval Správě státních hmotných rezerv nákupy. Ten ale již prošel. »Zbývá řešit pouze použití vojáků, policistů, hasičů a příslušníků celní služby v jiných profesích a tady má vláda pořád celý týden na to, aby to projednala nikoliv nařízením, ale na základě dohody. Myslím si, že jsme vyhověli vládě častokrát, tentokrát si bude muset najít někoho jiného,« konstatoval Filip.

Při posledním hlasování podpořila KSČM prodloužení nouzového stavu do 14. února pod podmínkou, že se od února vrátí do škol žáci prvního stupně základních škol a od 29. ledna se otevřou zimní střediska. »Měli jsme podmínky, které byly racionální. Puštění dětí prvního stupně do škol znamená uvolnění rukou těm maminkám, které pracují například ve zdravotnictví a sociálních službách,« připomněl Filip s tím, že pak se jim ani nebude muset vyplácet náhrada a na jejich pracovištích nebudou muset být třeba ani ti vojáci.

Venkovní sportoviště, tedy lyžařské areály, zase potřebují nějaký režim. »Je přeci lepší, aby je lidé užívali podle nějakých pravidel, která by byli ochotni dodržovat a kontrolovat i provozovatelé, než aby tam byl chaos, který tam teď je,« vysvětlil Filip.

»Předkládáme racionální požadavky na uvolnění, které nevedou k ohrožení zdraví a rozšiřování nemoci COVID-19, ale vláda pravděpodobně chce vyjednávat něco jiného, tak to je její věcí. Je to menšinová vláda a ona je odpovědná za to, jestli získá podporu,« připomněl Filip.

Nouzový stav aktuálně platí od 5. října zatím do 14. února. Žádost o jeho další prodloužení by měla vláda projednat v pondělí a Sněmovna posoudit ve čtvrtek odpoledne.

(cik)

FOTO – Haló noviny/Roman BLAŠKO