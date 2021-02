Proč ještě nekončit?

Můj otec mi vždy říkával, že umění opravdového politika je včas odhadnout, kdy je na svém vrcholu, a umět se rozloučit se svou funkcí. Umění odejít včas tak patří mezi vlastnost odpovědných. Jsou ovšem někteří z nás, kteří to chápou jinak. Havel napsal své Odcházení, které nemyslel vážně, protože sám by ze své funkce, kdyby nemusel, neodešel nikdy, předseda Ústavního soudu Pavel Rychetský i ve své osmdesátce by ještě nechtěl končit a zřejmě míří na tu nejvyšší funkci v našem státě, k níž udělal svým »kotoulem vzad«, tedy rozhodujícím hlasem, zásah do volebního systému. Přitom to byl on, kdo dnes zrušený volební systém před dvaceti lety, jako místopředseda vlády pro legislativu, prosadil.

Po dvaceti letech prozřel a změnil názor. Názory prý nemění jen…, a nechci citovat slova prezidenta Zemana, který Pavla Rychetského před časem dokonce vyznamenal. A Rychetský vyznamenání přijal. Už to by něco mělo znamenat. Těsně poté však začal prezidenta dokonce urážet. Proč asi? Blíží se totiž volba nového prezidenta. V roce 2023 Pavlu Rychetskému končí mandát, tak proč by ve své dvaaosmdesátce nemohl konečně získat i další post a postavit se po bok »nesmrtelnému Havlovi«? Do jeho curriculum vitae by kromě asistenta na právnické fakultě, soudce, po Listopadu pak generálního prokurátora, ministra, místopředsedu vlády, senátora, politologa a nakonec i ústavního soudce sloužícího dokonce dvě období, mělo přijít jisté významné zakončení. Proč ne to prezidentské?

I tady můžeme hledat zdůvodnění, proč za jeho vedení Ústavního soudu byl tak zpochybněn současný systém voleb. Jistě, vznikl za situace, kdy velké strany si chtěly přivlastnit co nejvíce hlasů a tím i poslaneckých míst. Byl tedy nespravedlivý. U toho však Pavel Rychetský byl. Ano, opravdu prozřel. Přitom před třemi lety byl podán návrh na změnu volebního systému. Ten však byl odložen ad acta.

A najednou, znovu se musím zeptat proč, stačilo podání návrhu lidovců a jim nakloněných senátorů a vše téměř přes noc je jinak. Nemohu, stejně jako mnoho dalších občanů, se nezeptat proč? Všechno totiž má svou příčinu a zvláště, jde-li o kontroverzní rozhodnutí. A tak nezbývá, než se připojit k těm, kteří předpokládají, že jde o jistou podbízivost, protože prezidentský titul by jistě byl vynikajícím zakončením kariéry Pavla Rychetského. K tomu ovšem potřebuje jistou podporu.

Alena NOHAVOVÁ, předsedkyně Jihočeského KV KSČM