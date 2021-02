Tak nás Evropská komise opět vypekla

Tak jsme se od ministra zdravotnictví Jana Blatného dozvěděli, že očkování proti koronaviru zatím jednou ze dvou Bruselem povolených vakcín Pfizer/BioNTech se bude muset na měsíc zastavit. Není totiž čím očkovat, resp. firma Pfizer členským státům EU zásadně dočasně snížila dodávky vakcíny. Pravda, premiér Andrej Babiš to vzápětí označil za nesmysl. Obávám se ale, že zázrak neudělá. Upřímně řečeno, nevím, zda Evropská komise (EK) kope proti koronaviru, nebo za jeho co nejméně omezované šíření. Proč?

1. Vědecká rada epidemiologů EU se ještě tři dny před vypuknutím pandemie nového druhu koronaviru SARS-CoV2 v severní Itálii (18. 2. 2020) usnesla, že »Epidemie nového druhu koronaviru v Evropě je pravděpodobná málo«. Že by odbornost?

2. Když státy visegrádské čtyřky s cílem omezit šíření koronaviru loni v březnu začaly zavírat své státní hranice pro volný pohyb občanů, byly za to tvrdě kárány, zvláště předsedkyní EK. Podobně kritizovala i další státy EU, které se k nim po té přidávaly. K evropským hodnotám zřejmě patří i bezpočet zbytečných lidských obětí pandemie, protože evropská hodnota - svobodný pohyb osob - je důležitější než opatření k zastavení šíření pandemie v zájmu záchrany lidských životů a ochrany veřejného zdraví. Tuto evropskou hodnotu prosazuje EK do dnešních dnů, na životech stovek tisíců lidí a zdraví milionů lidí prý nezáleží.

3. EK prosadila, že se členské státy EU obejdou bez nejnadějnější očkovací látky, ruské vakcíny Sputnik V. Vakcíny mimo západní svět EK nepřipouští. Podle sebe zřejmě Rusko, Čínu a další možné dodavatele vakcíny považují za primitivy, kteří teprve včera slezli ze stromů. Běda, třikrát běda, když se Maďarsko rozhodlo v boji proti koronaviru použít i ruský Sputnik V! Pustili se i do Srbska, jež navíc začalo očkovat své občany i čínskou vakcínou. Co si to prý, nečlen EU dovoluje!

4. EK sjednala předběžné smlouvy o dodávkách vakcíny proti koronaviru s možnými západními výrobci BioNTech/Pfizer, Moderna, Astra Zeneca, Johnson & Johnson a Curevac pro všechny členské státy EU za přísně tajných podmínek. Katce Konečné se s některými dalšími europoslanci podařilo z EK dostat silně začernělou předběžnou smlouvu o dodávkách vakcíny s Curevac. Vyplývá z ní, že veškerou odpovědnost za případné škody, způsobené narychlo připravenou a nedostatečně vyzkoušenou vakcínou na zdraví očkovaných, na sebe bere EK, reálně vlády členských států EU.

5. Firma Pfizer nedávno oznámila zásadní snížení dodávek vakcín do států EU včetně ČR, jejich zpoždění snad o měsíc. Má prý výrobní problémy. Spíše preferuje více platící odběratele – USA, Kanadu, Norsko, Izrael. Totiž, vakcína Pfizer je asi 10x dražší než vakcína Sputnik V, navíc vyžaduje skladování při minus 70 oC. EU sice vyjednala u ní asi třetinovou cenu, ale zřejmě bez garancí včasného dodání vakcín. Ještě dražší je vakcína Moderna, jež začíná být dodávána. Vakcína Astra Zeneca má o měsíc další zpoždění dodávek. Zbylí dva možní západní dodavatelé mlčí.

6. Česká eurokomisařka Věra Jourová nám v televizi sdělila, že ač v EK hlasovala pro západní vakcíny, o podmínkách jejich dodávek neví nic. Za nemravně vysoký plat šokující výkon. Zřejmě ji zavádění evropské hodnoty - cenzury - plně zaměstnává.

Ptám se, co všechno si ve věci koronaviru od všehoschopné a nekompetentní EK ještě ČR nechá líbit? Proč ČR nesjednává dodávky vakcín i od nezápadních dodavatelů, jako to učinil některými tolik opovrhovaný maďarský premiér? Odmítání zastrašených odborníků a politiků ČR mě nepřesvědčuje. Pandemie nového druhu koronaviru pokračuje (pravda, za vydatného přispění odmítačů karantény), koronavirem infikovaní lidé umírají po stovkách a další stovky vyléčených mají vážně poškozené zdraví.

Jan ZEMAN