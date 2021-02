V hlavní roli stát

Stát jsem Já, prohlásil prý Ludvík XIV., pověstný král Slunce. S důsledky tohoto výroku se Francie potýkala minimálně po celé čtyři generace. Po třech stoletích se v evropském prostoru objevila jeho reinkarnace. Charakteristická spojením a podřízením politiky byznysu. Mezistupněm je Agrofert. S nejlepším svědomím a vědomím ho budu řídit jako firmu. To je velmi náročná práce a vyžaduje si jednotné řízení, pevnou vůli a sílu. Něco z toho se mi již podařilo. K úplnému vítězství chybí málo. Zásadně eliminovat zbývající kritiky, skupinky a různé nezávislé iniciativy nejrůznějších kverulantů, kteří dosud nepochopili historickou roli mého poslání. Dokonce mne nutí, abych s nimi ztrácel čas v té jejich parlamentní žvanírně. Logika je jasná: úspěchy jsou výsledkem mého řízení, problémy jsou ovocem mých protivníků.

Je to oprávněné, má to racionální jádro? Jistěže ne. Lze si jen obtížně představit politický a celkově společenský život ve veřejném prostoru pod nadvládou grafů, tabulek, zisků a růstu produktivity práce. Kde je člověk? Kam se ztratila názorová i akční svoboda, která již teď má za kritizovanými léty tzv. socíku v mnoha směrech vážné deformace? Významný levicový teoretik Slavoj Žižek charakterizoval vývoj jako střídání tragédie a frašky. Kde se asi aktuálně nalézáme? Jak dlouho ještě budeme tolerovat, ba podporovat tragikomedii?

Možná si to ještě plně neuvědomujeme (nechceme uvědomit), ale v naší společnosti probíhá často již neskrývaný boj o charakter státu. O jeho tradiční demokratický (podle některých až plebejský) charakter překonávající rozpor »pána« a »kmána«, a až kastovnický charakter elit a pražské kavárny. Kritici tvrdí, že naše státní správa je v zoufalém stavu, že dokonce postrádá smysluplnou vizi, jak situaci změnit a zlepšit. Že prý nesnesitelně bobtná, zavaluje se, i celou veřejnost, haldami nesmyslných nařízení, digitalizace státní správy funguje pouze v hlavách úředníků a tiskovkách ministrů. Propojenost sítí a systémů je na úrovni minulého stolení. To, a mnoho dalšího dokonce rozporného s našimi prioritami skutečně existuje. Proč to zakrývat? Jen je třeba vidět, že jde o zanedbání a zoufalost, které zanechaly vlády pravice a které se nám kvůli jejich obstrukcím zatím nepodařilo odstranit.

Každá krize má vedlejší účinky a jedním z nich je obnažení povah a cílů aktérů. V té současné je hlavní obětinou stát, reprezentovaný hlavně současnou vládní garniturou. Nevychází z toho dobře. Pravidelně omílané nesmysly, měnění názorů a pokynů, komické personální šarády, destruktivní finanční politika a další, kladou otázku po smyslu vládnutí a stabilitě státu. Vládnutí a řízení stylem »Já a moje firma« každodenně prokazují svou neúčinnost, politickou i ekonomickou škodlivost. Osvoboďme stát, chraňme jeho zdroje, dokud je čas.

Ladislav ŠAFRÁNEK