Stařičký disident

Ústavní soudce Rychetský, bývalý podnikový právník SBD Pokrok, potvrdil, že je stále kovaným disidentem.

Znám ho z poloviny osmdesátých let, když jsem coby předseda výboru členské samosprávy »chodil na družstvo vyřizovat věci«. Byl jsem činorodý a aktivní a lákán k nekalé spolupráci. Nedal jsem se. Prezident Zeman mu 28. října udělil velký metál a doufal, že Rychetský poděkuje za důvěru a půjde ve svých 78 letech do starobního důchodu. On se ale naopak pustil do práce na likvidaci našeho volebního systému. Jenom ztráta soudnosti?

Jsem původem ze Vsetína, východní části naší republiky. Až mě občas zamrazí, s jakou důvěrou se na mne obracejí někteří spolužáci ze ZDŠ. Tentokrát to byla přímo smršť. Musím zdůraznit, že s nimi nesouhlasím a jejich urážlivé až vulgární hodnocení bývalého podnikového právníka mě uráží: »Ja bože, tož to je ale pořádné hňup!«

Richard KNOT