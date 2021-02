Polská provokace, nebo hloupá hra?

Jaké nezodpovědné nápady má polská proamerická vláda v současné době pandemie, odhalila jedna drobná zpráva, která zazněla ve zprávách Českého rozhlasu Plus 2. února. Slyšela jsem to jenom jednou, pak asi někdo moudrý usoudil, že se jedná o možné šíření poplašné zprávy. Na webu iRozhlas to však visí stále.

»K zajímavému experimentu sáhla polská armáda. Ve virtuálním prostoru nacvičovala odražení útoku z východu. A údajně v těchto manévrech zcela selhala. O virtuálním cvičení polské armády informoval zpravodajský portál Interia s odvoláním na své zdroje ve velení vojsk,« zní úvod zprávy, která pokračuje přímo dramaticky: »Už pátý den od počátku virtuálního konfliktu vojska nejmenovaného východního útočníka postoupila až k řece Visle, předtím doslova rozdrtila polská vojska na východě země.«

Těchto virtuálních štábních manévrů se mělo účastnit několik tisíc důstojníků, kteří měli mít k dispozici také americké rakety Patriot a podporu NATO, jistěže virtuálně. Jak uvedl zpravodaj Českého rozhlasu v Polsku Martin Dorazín, v tomto virtuálním boji se měli úspěšně bránit nejméně 22 dnů, ale koordinace »totálně selhala«. Polské ministerstvo obrany se nevyjádřilo.

Co si pomyslet o takové akci (hře?) a o takové zprávě? V každém případě je zřejmé, že Poláci provokují, protože koho jiného si dosadit pod tajuplné označení »nejmenovaný východní útočník« než Rusko. Co tím Poláci a NATO sledují? Je tohle ke chlubení, nebo ostuda? Oboje může vést k jednomu cíli: přitáhnout pozornost USA, aby na území Polska zřídily svou jadernou základnu. To by však bylo v rozporu s mezinárodní smlouvou o nešíření jaderných zbraní, kterou také Poláci podepsali.

Bezpečnostní a mezinárodněpolitický analytik Jan Schneider i na tomto příkladu poukázal na skutečnost, že v současném světě »se jede« přesně podle teorie Šokové doktríny Naomi Kleinové, kdy se zneužívá krize k prosazení něčeho, co občané nemohou sledovat, protože na to již nemají kapacitu. Mají totiž momentálně plnou hlavu existenčních či zdravotních problémů.

Také komentátor Ivan Hoffman se dotkl otázek zbrojení a militarizace. Tentokrát na serveru Pravda.sk. »Zbrojením v zájmu bezpečnosti je svět stále více nebezpečnější,« napsal. Horuje pro neutralitu, kterou státy střední a východní Evropy propásly po rozpadu Varšavské smlouvy. Šlo podle něho o ten typ geopolitické chyby, kterou již není možné napravit.

Ale je. Existují mechanismy, které umožňují opustit aspoň vojenskou složku NATO. O to usilují komunisté, kteří mají ve svém volebním programu: Budeme usilovat o ukončení členství České republiky v NATO, prosazováním celonárodního referenda o vystoupení z NATO, popř. vystoupení z jeho vojenských struktur.

Jenom k tomu musí být vůle. Podílet se na provokování jaderné mocnosti, a tedy zvyšování nebezpečí vzniku války, což činí nezodpovědní Poláci, může jenom blázen. Nebo válečný štváč.

Monika HOŘENÍ