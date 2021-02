Ilustrační FOTO - Wikimedia commons

Jak se Adam Newbold ocitl u amerického Kongresu

Adam Newbold působil dlouhé roky u elitních jednotek SEAL amerického námořnictva, mimo jiné jako expert na rozeznávání dezinformací. Proto je poměrně překvapivé, že se před třemi týdny zapojil do násilného protestu příznivců exprezidenta Donalda Trumpa, píše v reportáži deník The New York Times (NYT). Newboldova přítomnost u sídla amerického Kongresu je podle něj odrazem nevyzpytatelné směsi politiky a dezinformací, která k nepokojům přispěla.

I přes svůj výcvik a zkušenosti s působením po boku agentů Ústřední zpravodajské služby (CIA) Newbold podobně jako tisíce dalších účastníků protestu podlehl vykonstruované teorii o tom, že podzimní prezidentské volby v USA zmanipulovaly tajemné síly. Zatím jej nikdo nebyl schopen přesvědčit, že hlasování bylo spravedlivé. Postoj 45letého muže z Ohia nezměnilo ani to, když jej v souvislosti s událostmi 6. ledna vyslýchal Federální úřad pro vyšetřování (FBI) a byl donucen opustit zaměstnání. Newbold je pevně přesvědčen, že napadení Kapitolu bylo namístě. Sám se prý dovnitř nedostal a zatím nebyl obviněn ze žádného zločinu. Ovšem samotný fakt, že se shromáždění účastnil, dokládá působení výbušné směsice stranické politiky a rychlého šíření dezinformací, která události 6. ledna utvářela. Je to důkaz toho, jak přitažlivým se příběh o zmanipulovaných volbách postupně stal. Jedním z pozoruhodných aspektů nepokojů v Kapitolu byl počet účastníků, kteří nevypadali jako lidé z okrajů americké společnosti, nýbrž jako členové bělošské střední třídy. Hasiči a realitní makléři, marketingový manažer či člen městského zastupitelstva, všichni uchvácení nepodloženými konspiračními teoriemi.

Dva členové týmu SEAL. Ilustrační FOTO - Wikimedia commons

Pana Newbolda by mělo být vzhledem k jeho zkušenostem těžké oklamat. Před několika lety pomáhal organizovat vojenské cvičení s názvem Jade Helm 15 a ocitl se na opačné straně bezpředmětného a potenciálně nebezpečného poprasku kolem údajného vládního spiknutí. Tehdy se tomu jen zasmál. Nyní odmítá, že tvrzení o »krádeži« voleb jsou konspirační teorie, a je přesvědčen, že nejmenovaným společenským elitám se za pomoci manipulace volebního softwaru podařil skrytý převrat. Spojené státy jsou podle něj stále na pokraji konfliktu. »Byl jsem v zemích po celém světě, kde lidi indoktrinují propagandou,« řekl Newbold minulý týden v dlouhém telefonickém rozhovoru. »Nemám žádné pochybnosti. Jsem přesvědčen, že volby nebyly svobodné a spravedlivé,« dodal. U elitních jednotek SEAL působil Newbold přes 15 let. Kariéru u námořnictva ukončil ověnčený několika vyznamenáními v roce 2017 a odstěhoval se do městečka Lisbon v Ohiu. Tam si otevřel kavárnu a založil společnost nazvanou Advanced Training Group, která učila taktikám složek SEAL příslušníky armády a policie a spravovala posilovnu a střelnici pro místní obyvatele.

Pan Newbold je řadu let registrovaným republikánem a řekl, že volil Trumpa. Během posledních čtyř let, když kritika prezidenta ve velkých médiích sílila a když Newbold se svými podpůrnými vzkazy na facebooku narážel na stále větší antipatie, vysloužilý voják postupně přešel k médiím a fórům, která sdílela jeho názory. Na podzim loňského roku už trávil čas v uzavřených facebookových skupinách, kde se šířila rétorika krajní pravice. Přidával dlouhá videa s často naštvanými monology o tom, jak se někdo snaží ukrást zemi. Vypadalo to, že byl čím dál víc přesvědčený, že se děje spiknutí nejen proti Trumpovi, ale i proti americké ústavě, kterou coby veterán musí chránit.

Ke konci roku v jednom z videí předpovídal komunistický převrat, proti kterému se lidé musí postavit. »Když to začne být násilné, budu ve svém živlu,« prohlásil. »A tuhle zemi budu bránit,« pokračoval monolog. Newbold předtím začal ve své střelnici pořádat soukromé schůzky s dalšími podobně smýšlejícími lidmi, vypověděl jeden z členů klubu, který prý skupinu opustil znepokojen rostoucím extremismem. »Začalo to být hodně jako sekta,« uvedl původní člen, který si nepřál být jmenován. »Snažil jsem se s ním diskutovat, ukázat mu fakta, ale v tu ránu začal být nepříčetný,« dodal.

Po útoku na Kapitol Newbold smazal některé ze svých agresivnějších facebookových příspěvků, s jeho vírou v konspirační teorie o volbách ale vývoj zjevně nezacloumal. Minulý týden při rozhovoru mávnul rukou nad desítkami soudních verdiktů odmítajících stížnosti na výsledky. Nezajímaly jej ani logistické překážky bránící zfalšování voleb pořádaných nezávislými činiteli ve více než 3000 okresech. Aniž předložil důkazy, naznačil, že by bylo naivní předpokládat, že výsledky nebyly zmanipulované. Ve videu zveřejněném šest dní po nepokojích v Kongresu bývalý voják nevyloučil, že by se mohl sám uchýlit k násilí.

(čtk)