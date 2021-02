Ilustrační FOTO - Wikimedia commons

Řešením krize nesmí být masivní propouštění

Restrukturalizace České pošty nesmí být podle stínového ministra spravedlnosti za KSČM, předsedy Odborového sdružení Čech, Moravy a Slezska Stanislava Grospiče realizována pouze na úkor jejich zaměstnanců. Masivní propouštění, k němuž má dojít na jaře, nelze podle něj brát jako jediný možný způsob vyřešení krize České pošty.

Grospič to uvádí v písemné interpelaci na vicepremiéra a ministra vnitra Jana Hamáčka (ČSSD). Podle dostupných informací se vedení České pošty chystá na jaře propustit 1500 zaměstnanců. Tento krok vedení podniku zdůvodňuje restrukturalizací společnosti.

»To, že je Česká pošta dlouhodobě v krizové situaci, je všeobecně známo, stejně tak skutečnost, že se žádnému vedení tuto situaci nepodařilo vyřešit, ale spíše prohloubit,« píše Grospič ve své interpelaci. Tvrdí, že chystaným krokem se kvalita služeb ještě zhorší, což je podle něj zřejmé už nyní, zejména v Praze. »Jsem přesvědčen o tom, že vedením zmiňovaná restrukturalizace, tedy zlepšení struktury, organizace a systému podniku nespočívá v propuštění zaměstnanců, ale i v jiných složkách činnosti a fungování podniku jako celku,« uvedl Grospič. Lze podle něj připustit, že i propouštění může být jedním z kroků, ale nikoliv v tak masivním rozsahu a jako jediný možný způsob vyřešení krize České pošty. Dlouhodobou krizi České pošty ani zlepšení jejich služeb podle Grospiče neřeší ani snížení platu vedení podniku o pět procent. Naopak v konečném důsledku to podle něj může vést k tomu, že Česká pošta se dostane do rozporu s právními předpisy, jimiž se řídí její činnost.

Stanislav Grospič (KSČM).

Na vicepremiéra a ministra vnitra se proto obrátil s řadou otázek. Zajímalo ho mimo jiné, jaké jsou jednotlivé fáze restrukturalizace podniku, co je jejich obsahem a jaký výsledek se očekává. Ministra se ptal také na to, zda situaci České pošty skutečně nelze řešit jinak, než propouštěním tak velkého počtu zaměstnanců a zda je vedení podniku schopno problém řešit v širších souvislostech. V neposlední řadě chtěl také vědět, jaká opatření jsou připravována do budoucna.

Opatření činí i další zaměstnavatelé

Hamáček ve své odpovědi uvedl, že restrukturalizační plán, který připravilo vedení České pošty, má podniku pomoci zvládnout složité ekonomické období, odvrátit hrozící krizi a docílit v roce 2021 kladný hospodářský výsledek ve výši 89 milionů korun. To však podle něj nelze docílit pouze prodejem dlouhodobého majetku, ale i optimalizací nákladů, jejichž majoritní část (70 %) tvoří osobní náklady. »Negativní dopad do zaměstnanosti, který tato opatření přinesou, je nutno vnímat v celkovém kontextu současné ekonomické situace a v souvislosti s tržními trendy a jejich akcelerovaným vývojem,« uvedl ministr v odpovědi. Česká pošta podle něj není jediný zaměstnavatel, který je nucen učinit tak zásadní opatření.

Hamáček podotkl, že někteří zaměstnavatelé dokonce výrazně snižují mzdy zaměstnanců, k tomu podle něj Česká pošta přistoupit nechce. Uvědomuje si prý, že mzdy pošťáků jsou pod celorepublikovými průměry.

Hamáčkovo tvrzení, že Česká pošta přistupuje k racionalizaci zaměstnanecké báze velmi zodpovědně, Grospiče neuspokojilo, s odpovědí na svou interpelaci vyslovil nesouhlas, a ta se proto bude projednávat na plénu Sněmovny.

(jad)