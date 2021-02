Ilustrační FOTO - Pixabay

Neozbrojený zastřelen

Izraelský hlídač v noci zastřelil neozbrojeného Palestince, který se pokusil proniknout do domu v malé osadě na Izraelem okupovaném Západním břehu Jordánu. S odkazem na izraelskou armádu o tom napsala agentura Reuters.

Palestinská agentura WAFA podle AFP uvedla, že čtyřiatřicetiletého muže zabili osadníci severozápadně od Ramalláhu, nedaleko vesnice, kde žil. Mluvčí palestinského prezidenta Mahmúda Abbáse uvedl, že muž byl zastřelen na pozemku, který vlastnil a který mu izraelští osadníci ukradli. Zabití Palestince odsoudil.

Armáda podle listu The Times of Israel označila Palestince za narušitele a teroristu. Podle mluvčího armády se rozhodnutí případ vyšetřovat jako teroristický incident zakládá na výpovědích osadníků, kteří byli na místě. U těla Palestince nebyla nalezena zbraň. Podle osadníků dotyčný zvolal Bůh je veliký. List The Times of Israel uvedl, že nebylo okamžitě jasné, proč armáda muže neoznačila spíše za zločince nebo zloděje.

Armáda v prohlášení uvedla, že »terorista vjel na farmu Sde Efraima, opustil auto a začal běžet k domu (majitele farmy), přičemž křičel Alláhu akbar (Bůh je veliký) a snažil se do stavení proniknout«. V tu chvíli jej podle prohlášení spatřil člen ostrahy, načež probudil své kolegy. Palestinec poté podle armády na ochranku zaútočil a ta jej zastřelila.

Podle agentury WAFA měl zabitý Palestinec čtyřletého syna a pracoval na palestinském ministerstvu financí. Farma, kde se incident stal, je označována za divokou osadu, což podle izraelské nevládní organizace Peace Now znamená, že ji neuznává izraelský stát.

Palestinci, kteří mají na Západním břehu Jordánu omezenou samosprávu, tvrdí, že jim osady znemožňují vytvořit životaschopný stát. Stejně jako mnoho zemí světa je považují za nelegální z pohledu mezinárodního práva a překážku k míru. Na Západním břehu Jordánu nyní žije asi 475 000 osadníků a přes 2,8 milionu Palestinců.

Palestinci chtějí mít stát na Západním břehu Jordánu, v Pásmu Gazy a ve východním Jeruzalémě, tedy na územích, kterých se Izrael zmocnil za války v roce 1967. Z Pásma Gazy se Izrael stáhl, ale východní Jeruzalém anektoval a Západní břeh Jordánu stále okupuje. Poslední kolo izraelsko-palestinských mírových rozhovorů v roce 2014 skončilo bezúspěšně.

(čtk)