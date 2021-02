Ilustrační FOTO - Pixabay

Pečánky, slepé brambory a jiné »perly«

Nepřekonatelná moudrost a šikovnost našich maminek a babiček nám nabízí snad až neuvěřitelně dobré, a navíc i jednoduché recepty z obyčejných brambor. Brambory si naši přízeň zaslouží. A jedno, zda žijete v mnohačlenné či jen v jednočlenné domácnosti.

Ze všech nejcennější jsou brambory pečené ve slupce. Ano jsou to ty dávno zapomenuté neloupané brambory upečené ve žhavém popelu, v nouzi mohou být i pečené v běžné troubě. Každý vesnický kluk je uměl připravit. Pokud si pamatuji – ty pečené v popelu jsem jedl naposledy… Vlastně už nevím, ale je to hodně dávno. Rozlomit, osolit. Nekonečná bašta.

Babička je dělávala i na jaře, na suchém pekáči v rozpálené troubě. K tomu sklenice zakysaného mléka.

Slavné pečánky, dobře umyté, neloupané, ale rozpůlené brambory pečené nasucho v troubě, poté zakapané sádlem a posypané strouhaným tvarohem, v moderní době třeba strouhaným sýrem, ale tvaroh je tvaroh. Takto lze péct i nové brambory, po upečení do nich píchněte vidličkou, aby z nich unikla pára.

Ilustrační FOTO - Pixabay

Dnes můžeme péct brambory v celku i rozpůlené též v alobalu, nasucho a poté potřené olejem, sádlem (lepší) nebo máslem. Brambory však před zabalením nakrojte do kříže, aby z nich mohla uniknout pára.

Česnekové brambory, toť lahůdka nemající chybu. Babičky je pekly neloupané, rozpůlené nebo rozdělené na čtvrtky na sucho v troubě, pak z nich stáhly slupku – ne ze všech, a promíchaly (protřepaly) je v míse se sádlem a jemně utřeným česnekem se solí. Sklenice mléka k tomu.

Kmínové brambory pekli babičky též v troubě na vymaštěném plechu, ovšem oškrábané, nejlépe nakrájené na silnější plátky, na vymaštěném plechu, lehce osolte a posypte drceným kmínem. Po zezlátnutí plátky otočte. Pokud máte po ruce brynzu, posypte jí brambory a hned podávejte. Ale i tvrdý, nastrouhaný tvaroh je dobrý.

Slepé brambory, to je krajové pojmenování pro nemaštěné brambory vařené ve slupce na páře. Babičky je po uvaření a oloupání posypaly strouhaným tvarohem, ty bohatší pak přidaly i prohřáté škvarky. K tomu pak jako nápoj podmáslí…

Ke klasice patří i zapečené brambory. Skvělé řešení pro zpracování zbylých vařených brambor. Před pečením je rozkrájejte na plátky či kousky a vložte do vymazaného pekáčku, na ně navrstvěte prakticky cokoliv – zeleninu, uzeninu, kousky uzeného masa, nakrájená vejce uvařené natvrdo, plátky sýra, přidejte další vrstvu brambor, vše můžete zalít rozšlehanými vejci či smetanou a nechte zapéct. Babičky je podávaly se zeleninou, kyselým zelím…

Dobrá babská rada navíc: povrch zapékaných brambor potírejte tukem (ano, nejlépe vepřovým sádlem) protože brambory musí být křehké, křupavé, ale vláčné. Pokud je necháte vyschnout, budou bez chuti, spálené mají nahořklou chuť.

A jako prémii babských rad přidávám tradiční šťouchané brambory. Ale ty pravé, babičkovské. Uvařené brambory oloupejte, na horkém omastku (sádle) je rychle rozmačkejte, osolte a posypte drceným kmínem. Nemáte rádi kmín? Nevadí! Zkuste osmaženou cibulku. Na tuku ji osmažte dozlatova, přidejte k uvařeným bramborám a ty rozmačkejte. Babičky občas do šťouchaných brambor přidávali jemně pokrájené uzené maso, uzeniny, občas i prohřáté kyselé zelí. Ale to už je o jiných receptech…

Bábinky a naše maminky byly a jsou nejlepšími kuchařkami. Takové buchty a koláče, jako pekly a pečou ony, nikdo neumí. Jejich svíčkovou, guláš či jen obyčejnou bramboračku, zelňačku nebo jednoduchou česnekovou, křenovou, cibulovou, koprovou nebo okurkovou omáčku ani »slovutní« mistři kuchaři nezvládají. Je to na jejich fantazii příliš jednoduché a levné vaření.

Odskočme na chvilku od brambor a zkuste babičkovské karbanátky z doby, kdy musely každou korunu dvakrát v ruce obrátit, než ji vydaly. V leckteré rodině je tomu dosud. Mleté maso, z něhož se dělají, babičky »nastavovaly« strouhanou mrkví. Nahrazovaly jí až třetinu masa. Když se nad tím zamyslíme, nutně dojdeme k závěru, že babičky nejen šetřily, ale také možná myslely na snížení kalorické hodnoty. Ale to už asi přeháním.

I prachobyčejné (?) bramborové placky budou chutnější, když k bramborům nastrouháte jedno jablko. Samozřejmě oloupané a jádřince zbavené. Pečlivě je zapracujte do těsta a nikomu neříkejte, že kouzelná chuť placek je právě v jablku.

Vylepšit se dá i klasický bramborák. Věřte nevěřte, ale bude mnohem křupavější, když do těsta přistrouháte jednu středně velkou mrkev. A když už jsme u brambor, víte, že při vaření ve slupce nepopraskají, když do vody, v níž se vaří, přidáte dvě lžíce obyčejného octa? Vzpomněl jsem si na to, že tak to dělala moje maminka v předvánočním chvatu při přípravě bramborového salátu. Koupil jsem totiž hodně moučné brambory a většina z nich popraskala. Příště už to bude lepší.

Pravda, měli bychom psát spíše o blížícím se masopustu, který bude letos díky COVID-19 jiný, zvláštní, ale ten začne až příští týden…

(jan)