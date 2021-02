Joe Biden. FOTO - Wikimedia commons

Biden je proti tomu, aby Trump měl přístup k tajným informacím

Bývalý americký prezident Donald Trump by neměl mít přístup k informacím tajných služeb. V rozhovoru poskytnutém stanici CBS to řekl současný šéf Bílého domu Joe Biden. Důvodem je podle něj Trumpovo "nevyzpytatelné chování". Informovala o tom agentura AP.

"Nemyslím si," odpověděl Biden na dotaz moderátorky CBS, zda by měl bývalý prezident mít přístup k tajným informacím. "Kvůli jeho nevyzpytatelnému chování," dodal a doplnil, že to nijak nesouvisí s událostmi ze 6. ledna. Trumpovi příznivci tehdy vnikli do budovy Kapitolu. Kvůli podněcování ke vzpouře čelí bývalý prezident ústavní žalobě.

"Zkrátka si nemyslím, že je třeba, aby zpravodajské informace dostával," uvedl dále Biden. Naznačil, že by se mohlo stát, že by Trump nějakou tajnou informaci prozradil.

Je zdvořilostním zvykem, že nová administrativa ponechává bývalým šéfům Bílého domu právo na přístup k briefingům tajných služeb, pokud o to požádají, připomněla agentura AP. Šéf výboru tajných služeb americké Sněmovny reprezentantů Adam Schiff ale už tři dny před nástupem nového prezidenta Bidena řekl, že by Trumpovi toto právo uděleno být nemělo.

(čtk)