Maršál Koněv před 76 lety osvobodil Osvětim

Dne 27. ledna 1945 vojska maršála Ivana Stěpanoviče Koněva osvobodila Osvětim, největší německou továrnu na smrt. Z několika milionů nacistických otroků zde přežívalo posledních 7650 lidských trosek. Tekly slzy osvoboditelů i těch přeživších... Svět se otřásl nad tou hrůzou. Osvětim, to byla výkladní skříň nacistického »konečného řešení židovské otázky«, smrt prací, nebo plynem. Obdobný krutý osud čekal i na národy slovanské. Neodpustitelná vina, kterou ponese v sobě německý národ na věky.

Kdo z nastupující generace to dnes ví? Kolik řádek v učebnici dějepisu je věnováno této smutné kapitole dějin druhé světové války? Máme zapomenout? V nějaké zmatené hlavě se rodí chutě na nové tažení na Východ. Jen tak se může stát, že před časem jistý starosta z jakési zapadlé pražské obce chtěl vstoupit do dějin, a tak na multikáře vyrazil do boje proti Rusku. Stal se směšným, přesto byl v novinách i v televizi.

Podobně se chtěl světu ukázat další pražský starosta, také ten se rozhodl změnit dějiny. V době nouzového stavu nechal odstranit sochu maršála I. S. Koněva, osvoboditele Osvětimi, Československa, ale i berlínského vítěze nad nacismem. Nositele nejvyšších vyznamenání, co svět zná, smekali před ním nejvyšší hlavy všech států. To již úsměvné není! Je to urážka vítěze nad fašismem. Vzpomněl jsem si na výstižný citát: »V Čechách už tradičně oslavujeme, ale i zručně kamenujeme. A to bez velkého přemýšlení. A tak zapomínáme, že lež či historická polopravda, jakmile ji připustíme, se s námi povleče jak početní chyba v matematickém příkladu!« Chudák student má v hlavě další zmatek.

Přes snahy novodobých vykladačů dějin to byla zejména Rudá armáda, která za cenu nesmírných obětí zachránila okupovanou Evropu před nacistickým zvěrstvem a jeho ideologií. Na cestě od Moskvy, Stalingradu, Kyjeva… vedle tisíce dalších měst, osvobodila 27. ledna 1945 i peklo zvané Osvětim. Ve stejných dnech vstupovala Rudá armáda přes Karpaty do Československa, spolu s ní i Svobodova armáda. V Československu našlo svůj hrob 140 tisíc hrdinů Rudé armády. Ví to ten student?

Sedmadvacátý leden si připomínáme jako Den památky obětí holocaustu a předcházení zločinům proti lidskosti. Jak vypadá dnešní svět? Na celosvětových nákladech na zbrojení se státy NATO podílejí přibližně 70 procenty! V roce 2019 činil zbrojní rozpočet USA v dolarech 717 mld., Číny 190, Británie 53, Ruska 50… I přes tyto obrovsk náklady se mír ve světě nepřiblížil ani o kousek. Opět umírají lidé, vidíme zničená města v Iráku, Sýrii, Afghánistánu, Libyi… statisíce obyvatel prchají z těchto zemí. Kdysi prosperující země jsou v troskách.

Poučil se svět? Knihkupecké regály se prohýbají pod přívalem nacistické vzpomínkové literatury. V jejich stínu se krčí českoslovenští hrdinové domácího a zahraničního odboje. Smutná realita. Generál Svoboda, hrdina z východní fronty, ale i další naše osobnosti té doby nejsou připomínány, jejich hrdinství je znevažováno. Umírají poslední hrdinové, poslední pamětníci… Pomníky hrdinů jsou káceny, hrdinství je znevažováno. Jim patří naše úcta.

Přemysl VOTAVA