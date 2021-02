O dvojí kvalitě potravin

V souvislosti se schválením zákona o regulaci domácích potravin bych si dovolil k tomu přidat můj komentář. Již jsem četl různé komentáře novinářů, že tím, že budou obchody v Česku nuceny nabízet určité procento domácích produktů, dojde ke snížení kvality a ke zdražení. Další komentáře jsou o návratu k socialismu a o kritice toho, že si stát dovolí někomu diktovat, co si má kupovat.

Žiji již několik let v Německu, takže mám velmi dobrou možnost porovnat české a německé obchody, ceny a kvalitu produktů. Občas zavítám do ČR navštívit moji rodinu, ale přesto raději nakoupím v Německu a domů přivezu opravdu kvalitní potraviny. Proč? Když občas jdu do českého obchodu, tak hledám české potraviny. Je hezké, že najdu brambory z Brazílie nebo rajčata ze Španělska, ale postrádám především »vypěstováno v ČR«. Když přijdu do německého obchodu – a je jedno, jestli je to REWE, LIDL, NORMA nebo NETTO – všude najdu výrobky domácích producentů nebo zeleninu přímo vypěstovanou v Německu. Ano, vedle těchto potravin najdu i potraviny ze zahraničí, ale velkou část zaujímají domácí produkty. Nehledě na ekologický aspekt takového převozu zeleniny třeba ze Španělska do ČR. Německý zákazník rád ocení kvalitu domácího produktu.

A že by to bylo drahé? I toto musím rozporovat. Například ceny masa jsou v Německu pod evropským průměrem. A kolikrát i levnější než v ČR. Mléčné výrobky nebo sladkosti především od domácích výrobců. A nevěřím tomu, že by Češi nechtěli domácí produkty.

Na to vlastně hezky navazuje téma dvojí kvality potravin, o kterém se občas něco řekne, ale víceméně to uvázlo na mrtvém bodě a neschopnosti orgánů EU přijmout opatření. Klasickým příkladem je jogurt od jistého výrobce, který jinak chutná v Německu a jinak v Česku. Kolikrát je ten v Česku ještě o něco dražší. Proč? Česko je prý specifický trh. V čem? Opravdu Češi nechtějí kvalitu? Tomu nevěřím a koneckonců pro spoustu Čechů je lepší na nákup zajet do Německa.

My jsme byli vždycky soběstační, co se týče zemědělství. Tuhle závislost na dovozu považuji za alarmující. Co si sami můžeme vypěstovat, to bychom si měli vypěstovat, a to i bez ohledu na to, jestli se to Bruselu líbí nebo ne. Nedělejte z lidí hlupáky, lidi chtějí mít možnost nákupu domácích produktů a to tento zákon umožní. Jde o rozšíření výběru, nikoliv jeho omezení, jak kritici tohoto zákona uvádějí. A že se zdraží? Nezdraží. K tomu nemá nikdo racionální důvod, a pokud domácí potraviny budou v dostatečné kvalitě – ČR má dost mlékáren, masokombinátů a dalších firem s tradicí, které mohou nabídnout velmi dobrou kvalitu domácích produktů – odpadne tím pro spoustu lidí nutnost jezdit do Německa kvůli potravinám a na tom vlastně vydělají všichni – stát, obchod, domácí firmy a koncový zákazník. Nevidím v tom zákonu žádný diktát, ale naopak právo zákazníka na domácí potraviny. A toto právo by měl český stát hájit tak, jak to činí jiné státy.

Filip HERCÍK