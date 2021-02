Předseda ÚV KSČM a místopředseda Sněmovny Vojtěch Filip.

Žáci se musejí vrátit do škol!

Žáci prvního stupně se musí vrátit do školních lavic. V pořadu Otázky Václava Moravce to prohlásil předseda ÚV KSČM Vojtěch Filip, podle něhož vláda nepředložila jediný věrohodný argument, proč tento krok není možný.

»Potřebujeme poslat děti prvního stupně do škol. Bude to mít zásadně pozitivní dopad, a to ten, že uvolníme část lidí, kteří dnes s malými dětmi musejí zůstávat doma. Mimo jiné se vrátí zpátky do zdravotnictví a nebudeme potřebovat tam posílat vojáky, celníky, policisty nebo hasiče,« řekl Filip.

Podle Filipa nikdo z vlády zatím nevysvětlil, proč první a druhý ročník může do školy chodit, kdežto u třetího nebo čtvrtého je to už riziko. »Žádné odborné argumenty jsme neslyšeli. Žádná taková statistika, která by potvrzovala, že děti na prvním stupni v lavicích jsou epidemiologickým rizikem, neexistuje,« uvedl Filip.

Zdůraznil též, že o problému komunikoval s hygienickou službou a má ověřeno, že návrat žáků do lavic není žádnou hrozbou. »Nechápu, proč nemůžeme postupovat obdobně jako sousední státy – Polsko, Rakousko nebo Německo,« podivil se předseda ÚV KSČM. Podle něj to neznamená, že v některých regionech nemohou žáci zůstat doma. »Můžeme přece řešit tyto věci s regionální precizností,« podotkl.

Učitele očkovat mezi prvními

Filip znovu zdůraznil, jak ho zklamalo, že vláda neakceptovala návrh KSČM na návrat žáků od 1. února. Podle Filipa to byl mimořádně promyšlený návrh. »Vycházel z toho, že 1. února začínají v části republiky zimní prázdniny a děti by po nich nastupovali do škol postupně. Takže po každé takové vlně návratu by vláda měla čas vyhodnotit, jestli se epidemiologická situace nějak skokově zhoršila a zda na tom školy mají nějaký podíl,« uvedl Filip, podle něhož tuto unikátní situaci vláda nevyužila a nejvhodnější termín tak promeškala.

Ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) se v debatě hájil argumentem, že otestovat desítky tisíc dětí denně není jednoduchá věc a vláda musí být v této věci opatrná. Filip však takové argumenty odmítl. »Návrat dětí neustále oddalovat a hájit se tím, že nejsou testy, je neúnosné. My budeme trvat na tom, aby vláda řekla, co jí brání, aby děti do škol nastoupili třeba 15. února. Vždyť neinvazivní testy, které by k testování žáků byly nejvhodnější, už stát má,« uvedl Filip a připomněl, že Státní správa hmotných rezerv má již pravomoc podobné věci jako testy nakupovat i bez výběrového řízení, což situaci značně zjednodušuje.

Filip přitom také odmítl argumenty, že návrat žáků do škol znamená velké riziko pro učitele, zejména ty starší. »Samozřejmě předpokládáme, že by učitelé byli naočkováni mezi prvními, hned po zdravotnících, pracovnících v sociálních službách a seniorech nad 80 let,« vysvětlil Filip.

Filip: Došla nám trpělivost

Dalším diskutovaným problémem byl nouzový stav, o jehož prodloužení má Sněmovna hlasovat tento čtvrtek. Výkonný výbor ÚV KSČM toto prodloužení odmítl v pátek. »Panu premiérovi jsem řekl, že naše důvěra v to, že vláda něco splní, je v troskách. Přitom jsme byli velmi trpěliví. Ale trpělivost nám došla a nikdo se nám nemůže divit,« zdůraznil Filip, pro něhož bylo chování vlády, tedy nesplnění podmínek, jimiž komunisté poslední prodlužování nouzového stavu podmínili, i osobním zklamáním. »Netušil jsem, že pan předseda vlády vezme zpátky slovo, které mi dal,« přiznal Filip.

Ze strany komunistů ale nejde podle Filipa jen o pouhý šprajc či uraženou ješitnost. Neustálé prodlužování nouzového stavu podle předsedy komunistů nedává žádný smysl. »Problémem je, že my půl roku řešíme nouzový stav, místo abychom přijali zákon, který umožní řešit přesně takové situace, jako jsou epidemie. Místo, abychom změnili zákon o bezpečnosti republiky a pandemický plán. Je neuvěřitelné, že za třičtvrtě roku vláda nic z toho neudělala!« zkritizoval Filip.

Odmítl přitom Hamáčkův argument, že konec nouzového stavu bude nutně znamenat stažení vojáků z nemocnic a sociálních zařízení. »Vůbec to přece neznamená, že vojáci musí s koncem nouzového stavu znovu napochodovat do kasáren. Ať pan ministr obrany a náčelník generálního štábu zvednou zadek a začnou to s těmi vojáky projednávat! Vždyť se to dá řešit například jejich dobrovolnou prací,« navrhl Filip.

Omezení pohybu? Nesmysl.

Hamáček v pořadu naznačil i to, že vláda na svém pondělním jednání možná zpřísní některá opatření. Ve hře je prý i zákaz cestování mezi jednotlivými kraji nebo omezení pohybu maximální možnou vzdáleností cesty od bydliště. Podle Filipa ale takto vláda postupovat nemůže. »Nemá smysl zpřísňovat opatření vlády, když akceptace ze strany občanů je minimální. Právě proto jsme přece navrhovali například otevření lyžařských areálů. Neustálý tvrdý lockdown vede jen k apatii a rozkladu morálky a disciplíny,« varoval předseda ÚV KSČM.

Další omezování pohybu občanů je podle Filipa nemožné. Vláda musí změnit celý svůj přístup. »Není možné neustále řešit jen to, co dalšího ještě zakážeme. Je nutno hledat, co lze uvolnit a jak nastavit podmínky, aby to nevedlo ke zhoršení epidemiologické situace. Velká chyba také je, že vláda nedůvěřuje krajským hygienám a vše se neustále snaží řešit centrálně,« uzavřel Vojtěch Filip.

(ste)