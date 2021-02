Ilustrační FOTO - Pixabay

Plná péče o pacienty v nedohlednu

Elektivní, tedy plánované zákroky se v nemocnicích v blízké době neobnoví kvůli množství hospitalizovaných s koronavirem. Počet hospitalizovaných by musel klesnout asi na 2000, nyní je takových pacientů 5800.

V pořadu České televize Otázky Václava Moravce to řekl šéf Ústavu zdravotnických informací a statistiky Ladislav Dušek. Dodal, že se zastavil pokles denních přírůstků nakažených, což zřejmě působí šíření britské mutace koronaviru. Kdyby předchozí trend poklesu pokračoval, dostával by se už podle něj počet hospitalizovaných pomalu na úroveň, kdy by bylo možné zahájit i plánované operace a zákroky. Počty nově nakažených ale stagnují.

Podle Duška proto není ani v únoru ani na začátku března pravděpodobné, že by počty hospitalizovaných klesly dostatečně. »Dalších deset dnů budeme rádi, když zůstane ta stagnace,« řekl.

Dodal, že poměr pozitivních testů z celkového počtu provedených se drží zhruba na 28 procentech, což je poměrně hodně. Pokud by začal růst, znamenalo by to vážné problémy, protože nemocnice by navázané zvýšení počtu hospitalizovaných přestaly zvládat. Dušek dále řekl, že senioři stále tvoří 17 až 19 procent ze všech nakažených.

Reagoval také na informaci, že nemocnice do statistik pacientů s koronavirem nehlásí ty hospitalizované s nemocí, kteří už mají negativní test, přestože v zařízení stále leží s navázanými potížemi. Dušek tuto informaci potvrdil, problém však podle něj neznamená.

Počet takových pacientů se podle něj liší. »Může to být až 20 procent,« řekl. Pokud leží na intenzivních lůžkách, ta jsou stále v jiném systému hlášena jako obsazená. »Z toho víme, že zátěž nemocnic je pokračující,« vysvětlil. Nejde podle něj o nic nového, systém tak funguje delší dobu. Jedním z důvodů, proč je tak nastaven, je ulehčení administrativy nemocnicím, uvedl Dušek.

(ste)