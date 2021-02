Ilustrační FOTO - Pixabay

ICC může soudit za zločiny v Palestině

Mezinárodní trestní soud (ICC) v Haagu může soudit válečné zločiny spáchané na palestinských územích. Rozhodl o tom jeho tříčlenný senát soudců.

Podle deníku The Times of Israel se tak otevírá cesta k zahájení vyšetřování možných zločinů Izraelců a Palestinců kvůli činům v Pásmu Gazy a na okupovaném Západním břehu i východním Jeruzalémě. Izrael verdikt kritizoval, palestinská autonomie ho přivítala.

Palestinská autonomie, která o vyšetřování usiluje, se k ICC připojila v roce 2015, Izrael ale ICC neuznává a tvrdí, že pravomoc soudu se na palestinská území nevztahuje.

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu rozhodnutí soudu kritizoval a ICC označil za politický orgán. Palestinský ministr pro civilní záležitosti Husajn Šajch označil verdikt panelu ICC za »vítězství pravdy, spravedlnosti, svobody a morálních hodnot«.

Rozhodnutí k jurisdikci ICC si vyžádala kvůli statusu palestinských území jeho hlavní prokurátorka Fatou Bensoudaová, která už v roce 2019 uvedla, že z předběžného vyšetřování zahájeného v roce 2015 podle ní vyplývá, že na Západním břehu Jordánu či v Pásmu Gazy byly páchány válečné zločiny. Netanjahu v reakci na její vyjádření tehdy obvinil ICC z antisemitismu.

Až tři stovky pachatelů

Izraelská média loni napsala, že na seznamu lidí, které by mohl ICC soudit, jsou dvě až tři stovky osob, včetně premiéra Benjamina Netanjahua a jeho koaličního partnera a ministra obrany Bennyho Gance. Délka seznamu napovídá, že jsou na něm i lidé z nižších pozic, například ti, kteří vydávají povolení pro výstavbu židovských osad, a nižší důstojníci.

Bensoudaová, jíž letos v červnu končí funkční období hlavní prokurátorky ICC, už dříve uvedla, že vyšetřování se zaměří na operaci izraelské armády z roku 2014 proti hnutí Hamás, které ovládá Pásmo Gazy. Při tomto konfliktu, který trval asi dva měsíce, zemřelo přes 2000 Palestinců a několik desítek izraelských vojáků.

Dále by se mělo vyšetřování týkat izraelské osadnické politiky na okupovaných územích, kterou většina států považuje za porušování mezinárodního práva, i reakce izraelské armády na protesty na hranicích Gazy a Izraele z let 2018 a 2019, při nichž zemřelo přes dvě stě Palestinců. Izrael si vysloužil mezinárodní kritiku za to, že proti palestinským protestujícím, z nichž někteří házeli na hranici na izraelské vojáky kameny a zápalné lahve, používal střelbu ostrými náboji.

ICC je nezávislý orgán, který není součástí OSN. Jeho úkolem je soudit pachatele zločinů proti lidskosti, genocid a válečných zločinů ve světě. Návrhy na zahájení procesu může podávat stát, jehož se případ týká, žalobce tribunálu nebo Rada bezpečnosti OSN.

(čtk)