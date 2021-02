Hotel InterContinental. FOTO - Wikimedia commons

Pražští radní odmítli stavbu u hotelu InterContinental

Radní hlavního města vyjádřili na návrh Prahy Sobě nesouhlas s plánovanou stavbou na náměstí Miloše Formana vedle tamního hotelu InterContinental. Zároveň pověřili městem zřízený Institut plánování a rozvoje (IPR), aby proti budově podal v již zahájeném územním řízení námitku. Třípatrovou prosklenou budovu plánují v rámci celkové rekonstrukce okolí hotelu postavit jeho majitelé, proti jsou někteří Pražané, kteří připravili petice.

Piazzeta, nesoucí od roku 2018 název náměstí Miloše Formana, je majetkově součástí hotelu, který v lednu 2019 přes fond R2G koupili podnikatelé Oldřich Šlemr, Eduard Kučer a Pavel Baudiš. Po získání hotelu majitelé představili plán na úpravu jeho okolí, která počítá i s prosklenou stavbou. Původně měla mít pět nadzemních podlaží, po kritice investor počet o dvě snížil.

Proti stavbě výrazně vystupuje bývalý starosta a nynější opoziční zastupitel Prahy 1 Pavel Čižinský (Praha Sobě) a jeho bratr Jan, který je předsedou klubu Prahy Sobě v Zastupitelstvu hl. m. Prahy, poslancem a starostou Prahy 7. Janu Čižinskému se podařilo získat podporu Pirátů a na Radě hl. města Prahy společně přehlasovali zástupce Spojených sil pro Prahu (TOP 09 a STAN), z nichž většina se při hlasování zdržela. Na lednovém jednání zastupitelů se Praze Sobě obdobně formulované stanovisko prosadit nepodařilo. Nyní už však schválení zastupiteli není nutné.

Podle radními schváleného dokumentu je plocha, na které by měla budova stát, veřejným prostranstvím, a stavba je proto nežádoucí. Podle územního plánu je nyní možné na veřejném prostranství umístit jen drobné obchodní prostory. Investor nicméně již dříve získal souhlas všech potřebných orgánů a institucí včetně pražského magistrátu a IPR. Samospráva města o povolení stavby nerozhoduje, může jen podat námitku jako účastník řízení. Právě tím radní pověřili IPR.

Zástupci majitelů hotelů se proti odporu ze strany některých politiků ohrazují, naposledy v otevřeném dopisu Janu Čižinskému. Předseda představenstva fondu R2G Michal Smrek mimo jiné uvedl, že Čižinský je ve střetu zájmů, protože poblíž piazzety bydlí jeho matka. Čižinský již dříve popřel, že by šlo o střet zájmů.

Petice a komunisté proti

Proti zamýšlené zástavbě náměstí prosklenou budovou připravila skupina Pražanů elektronickou petici. Petice byla určena Zastupitelstvu hlavního města Prahy, Zastupitelstvu MČ Praha 1 a ministerstvu kultury. »Zásadně nesouhlasíme se stavbou jakékoli budovy na náměstí Miloše Formana. Tento volný prostor promyšleně odlehčuje hmotu hotelu InterContinental. Jakákoliv další moderní budova na náměstí Miloše Formana by celý prostor neúnosně zatížila a zničila harmonii celé zóny mezi Pařížskou a Bílkovou ulicí. Zároveň by brutálně narušila esteticky vyvážený urbanistický koncept Pařížské ulice. Zištné cíle developera nesmí převážit nad naší odpovědností za historické centrum našeho hlavního města, které figuruje na jednom z předních míst seznamu světového kulturního dědictví UNESCO,« stojí v této petici, za níž stojí spolek Občané Prahy 1 v čele s předsedou Tomášem Bajuszem.

Kromě ní připravil Pavel Čižinský další petici, která se projednávala na posledním zasedání ZHMP. Zastupitelstvo však v rámci tohoto projednávaného bodu »neschválilo nesouhlas«.

Proti zastavění piazzety u InterContinentalu jsou dlouhodobě také pražští komunisté. »Jako zastupitelé za KSČM v pražském zastupitelstvu jsme proti těmto pokusům zničit historické centrum hlavního města vystupovali vždy. Společně s občany a iniciativami jsme mnohokrát iniciovali jednání v ZHMP a na příslušných výborech, interpelovali a účastnili se protestních akcí proti těmto zvěrstvům. Ti, kdo pro vlastní zisky ničí historicky cenné budovy a území, ať už se jednalo o zbourání hotelu Praha, Transgasu či domu na Václavském náměstí, o nesmyslnou zástavbu historického centra tzv. Maršmelounem nebo piazzety u InterContinentalu, by se měli stydět,« řekla našemu listu předsedkyně KV KSČM Praha Marta Semelová. Aktuální rozhodnutí pražských radních velmi přivítala.

Piazzeta byla v minulosti zastavěna, část domů však byla zničena na konci druhé světové války a zbytek zbourán na konci šedesátých let. Nyní většinu prostoru zabírá ventilace a vjezd do podzemních garáží hotelu, které by měly po rekonstrukci zmizet.

