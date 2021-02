Opět chtějí těžit z aktivity KSČM!

Po dlouhých měsících, kdy nás jak Evropská unie, tak premiér Babiš ujišťovali, že vakcíny proti onemocnění COVID-19 bude dostatek, ocitli jsme se tradičně ve velkém problému. Dostatek prostě není. Hlasy KSČM ve Sněmovně, abychom o dodávkách vakcín jednali i s Ruskem a Čínou, nebyly vyslyšeny. Do hry totiž i v tak závažných souvislostech vstoupily primitivní protiruské a protičínské argumenty.

A najednou premiér Babiš letěl za maďarským premiérem jednat o Sputniku. To, co KSČM a třeba i já osobně jsme s ruskou stranou na mnohahodinových, a ve vztahu k protiruským aktivitám některých našich politiků velmi náročných jednáních, dohodli, se bude řešit prostředníkem. To není vítězství, to je pozdní lítost a přiznání nesprávného rozhodnutí a zejména špatné politiky vůči stálým členům Rady bezpečnosti OSN.

Samozřejmě, není to poprvé, kdy hloupě odmítané návrhy KSČM si nakonec přisvojí někdo jiný, ale toto je už hodně za hranou. Nabubřelé a primitivní chování ministra zahraničí Petříčka, spojené se špiněním Ruské federace při používání »dvojího metru«, se ukázalo jako naprostý nesmysl. A teď když nás nechala celá slavná EU na holičkách, tak si naprosto bez jakýchkoli skrupulí ještě někteří chtějí přisvojit cizí práci. Je pravda, že z toho asi »potrefené husy« už politický kapitál nezískají a KSČM to ani nepřipustí. Stačí, když připomeneme výroky některých.

Vojtěch FILIP, 1. místopředseda Poslanecké sněmovny a předseda ÚV KSČM