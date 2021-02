Na co bychom se měli politiků ptát?

Brzké vyhlášení termínu voleb rozjelo předvolební boj komplikovaný pozdním rozhodnutím ústavního soudu o volebním zákonu. Ať bude volební zákon upraven tak, nebo jinak, přeci jen by voliče měly zajímat některé odpovědi na otázky, které si jako občané naší republiky klademe.

Je zima, topí se, odběry energií stoupají. A máme tu první otázku týkající se naší energetické soběstačnosti. Některé strany prosazují omezení jaderné energetiky, omezování spalování fosilních paliv jak v domácnostech, tak i v elektrárnách a teplárnách. Čím tyto zdroje nahradíme? Nyní je vody dost, ale minulá léta byla suchá? Solární energií? Je zataženo, málo slunečního svitu. Ani malá solární světýlka na zahradě se v noci nerozsvítí, neboť se přes den nenabijí. Větrem? U nás zase tak pravidelně a intenzivně nefouká? Nebo budeme šlapat na kole a s bídou rozsvítíme malou žárovku?

Dostaneme se do kolapsu jako ve Švédsku, kdy jsou občané nabádáni k omezení spotřeby elektrické energie, je omezována výroba. Ceny prudce rostou ze 30 euro za megawatthodinu až na 200 euro.

Situaci zachraňuji polské a německé elektrárny na fosilní paliva. Podobná situace byla před nedávnem i v Rakousku a náš Temelín zachraňoval jejich výpadky v energetické soustavě. Energetická soběstačnost bude v budoucnu důležitá.

Další otázky jsou kolem potravin. V poslední době dochází k jejich zdražování. Na rozdílnou kvalitu u nás a v západních zemích upozorňujeme již delší dobu. Současná koronavirová krize může ovlivnit i zásobování potravinami a soběstačnost bude klíčovou záležitostí.

Pak je tu mnoho otázek kolem zdravotnictví. To, že se doposud nepodařil záměr pravice prosadit větší privatizaci zdravotní péče, hlavně nemocnic nám v současné době hodně pomáhá. Udržíme tuto výhodu? Bude život a zdraví člověka důležitější než zisk?

A jak to bude s výdaji na armádu? Nyní někteří vojáci pomáhají v nemocnicích a sociálních zařízeních. Je to jen malý zlomek výdajů. Většina peněz však jde na nákup zbraní. Je otázkou, zda nakupujeme to, co potřebujeme, a zda cena odpovídá kvalitě. Neutrácí armáda za zbytečnosti, které nevyužije, za zastaralé typy, za zbraně, které nebude mít kdo obsluhovat? A mnohé obchody se nedaří realizovat ani v potřebné době a peníze z rozpočtu se potom rychle a nekoncepčně na konci roku utrácí.

Budou jiné strany protěžovat provoz veřejné dopravy a za jakých podmínek? Jak se budou stavět dálnice? Jak se budou udržovat silnice, hlavně 2. a 3. tříd?

A co bydlení? Ceny bytů závratně rostou. Která ze stran a hnutí bude podporovat výstavbu komunálních bytů a družstevní výstavbu, aby se ovlivnil trh s byty ve prospěch občanů? Kdo bude prosazovat návrat aspoň části bytů do rukou obcí?

Nedejme se zmást pěknými úsměvy, nic neříkajícími sliby. Ptejme se na konkrétní záležitosti a chtějme konkrétní odpovědi.

Věra ŽIŽKOVÁ, předsedkyně Královéhradeckého krajského výboru KSČM