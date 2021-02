Ne, Sputnik přece musíme odmítnout

České tajné služby, jak jsme se v minulých dnech mohli dozvědět z médií, varovaly před Ruskem. Prý spolupráci s ním nedoporučují. Předběhly dokonce militantní protiruské vystoupení nového amerického prezidenta, který slíbil, že USA už nebudou Rusku ustupovat. Pochopil jsem z toho, že Trump mu ustupoval. Sice nevím v čem, ale zřejmě, když to řekl Biden, je to pravda, a pokud někdo pochybuje, je naším nepřítelem, jak jistě »správně« si vyhodnotily naše zpravodajské služby. Nevím, co Biden bude proti Rusku prosazovat, ani co nebudeme smět dělat. Jistě však naše zpravodajské služby už mají jasno. Proto ono zpochybnění spolupráce. Doporučení bylo vysloveno v době, kdy se vláda rozhodla přece jen využít možnosti a nakoupit, tedy tehdy, kdy EU evidentně, pokud jde o zajištění očkovacích látek, zklamala, ruskou vakcínu Sputnik V.

O tom, jaký bude postoj amerického prezidenta k Rusku, nepochybuji. Nemusel ho ani proklamovat přes média. Naše zpravodajské centrály byly jistě předem informovány od svých amerických kolegů. Proto tak »odvážně« vystoupily. Nebývá totiž zvykem, že veřejně vystupují se svým názorem. Když je pak vysloven před »nějakou konkrétní« akcí, pak to již musí být vážné. Tou akcí je zřejmě koupě ruské vakcíny Sputnik. Tím by totiž mohlo vzniknout mírové ovzduší a, jak známo, mírové ovzduší nepatří mezi zájmy Spojených států. Pro ně je primární »ovzduší podřízenosti«. Proto se Rusko musí stát státem, který jako za Jelcina si mohl kdokoli koupit »za kopějku«, který si rozebrali jeho oligarchové a kde vládla korupce a »žraločí vztahy«. To zdědil Putin. Musel se předem zavázat, pamatuji-li si to dobře, že nikdo z jelcinovců, včetně samotného »cara Borise«, nebude trestán a nebude ani zbaven nakradeného majetku nebo majetku, který se dostal do rukou zahraničních majitelů. Přesto Putin to »Rusko válející se v blátě« opět pozvedl na nohy. To jistě pro Američany byl šok. Kdyby to předpokládali, nebyl by nikdy Putin prezidentem. Tolik vlivu na Jelcina měli. A kdyby přece jen se jím stal, už v prvopočátku by jistě použili ustálené a účinné postupy. Známe je nejen jako arabské jaro, ale i ze samotných Spojených států, které se zbavovaly nepohodlných prezidentů nebo kandidátů na tento stolec. Jenže když to chtěly udělat, bylo pozdě, a tak se Putin v čele země nejen udržel, ale má nemalou podporu. Nejsem fandou současného kapitalistického Ruska, ale myslím, pokud Biden mluví o agresivitě, že by si »měl zamést před vlastním prahem«.

Nyní však jde o vakcínu Sputnik a možnost ji využít k ochraně našich obyvatel. To by mělo mít prioritu. Pro naše zvláštní služby však zřejmě nikoli. Raději ať umírají lidé. Jen když se Američané nebudou zlobit. Proto i naše hlavní média ruku v ruce hledají důvody, jak ruskou vakcínu znevážit, a když už ne ji, tak alespoň Rusku »nasadit psí hlavu«. Pardon, omlouvám se psům, měl jsem asi použít jiná slova, která jsou bližší bidenovsko-zpravodajskému myšlení. Proto, abych nenarušil jednotnou »havlovskou frontu«, v dojemné shodě s našimi zámořskými přáteli volám: »Ne, Sputnik tady nechceme.«

Jaroslav KOJZAR