Sázení stromků a proměřování

Nejpodnětnější zprávou minulého týdne je, že Francouzi se bouří proti novému Amazonu. Tomu Amazonu, který sice přináší nové pracovní příležitosti, ale zároveň vyplácí svým zaměstnancům na nižších pozicích jen minimální mzdy. Takže není ničím jiným než typickým šmejdím produktem šmejdského systému – kapitalismu.

Na protestu Francouzů je nejsympatičtější jeho originalita. Na místě, kde by měly vyrůst nové ratejny gigantického obchodního koncernu, sázejí potomci Napoleona či osvícenců stromy. A tím nejen že dosáhnou díky tamní legislativě svého, ale ještě pomůžou umírající přírodě v době klimatické krize!

U nás jsme mezi tím řešili pozoruhodně opožděný předvolební diktát Ústavního soudu, takže poprvé po půl roce se od rána do večera neprobíral jen covid. Mimochodem všichni odborníci nás ujišťují, jak je krom očkování klíčové pravidelné testování. Ale ani to není bez rizika. Naopak…

Pokud totiž nemáte vlastní vůz, ve kterém se přijedete nechat prošťouchat ve skutečně relativním bezpečí, testovací fronty pro »pěšáky«, kde zdaleka ne všichni dodržují dvoumetrové rozestupy a nosí roušky či respirátory i přes nos, už mohou být rizikové. A ještě víc pak samotné testovací kontejnery, kde se ve skafandrech pohybují odečítací zdravotníci. Zato my ostatní v takové na dveře zavírané plechové »krabici« sundáváme i tu roušku a dýcháme přitom vzduch, kde před námi statisticky každý třetí testovaný byl pozitivní. Jestli jste to tedy nechytli doteď, tak tady máte téměř jistotu. Neposílají nás tedy nakonec na testování spíš kvůli promořování?!

Ony ty všemocné státní orgány ale pandemicky haprují i jinak. To mi psala kamarádka, která už ve svém okolí eviduje 11 mrtvých a aktuálně dva ve vážném stavu (tři týdny teplota kolem čtyřicítky, zesláblí, že se ani nenajedli), že na to neustálé zlehčování situace demonstrujícími antirouškaři fakt už nemá nervy a jak by dotyčné »rebely« hned zavírala do nemocnic, aby tam přiložili ruku k dílu. Aby se pak neopakovaly takové skandály, jako že po půlnoci sanitka pacienta ve vážném stavu v Praze převáží mezi špitály, aby mu po provedeném rentgenu a dalšího vyšetření ve dvě ráno řekli, že nemají místo ani vůz a že se má se čtyřicítkou horečkou nějak dopravit domů.

Ještě že existují odvážní taxikáři s nainstalovanými předělovými igelity, na takové případy zvyklí.

Ano, píše se únor 2021…

Roman JANOUCH