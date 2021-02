Ilustrační FOTO - Pixabay

Alžír žádá mapy

Alžírsko vyzvalo Francii, aby prozradila, kde přesně v Alžírsku prováděla v 60. letech jaderné testy, a aby zajistila vyčištění daného území.

Výbuchy v oblasti Sahary způsobily podle generála Búzídy Búfríue velké množství obětí a ekologické důsledky přetrvávají dodnes, napsal francouzský list Le Monde. »Uplynulo více než 60 let od prvních jaderných pokusů v Alžírsku. Francie nadále odmítá vydat mapy, které by umožnily lokalizaci zbytků jaderného materiálu,« cituje generála agentura AFP. Vedle předání mapy žádá Alžírsko také odškodnění místních obětí jaderných testů. V době své nadvlády nad Alžírskem Francie jižně od města Reggane v poušti Sahara zřídila jadernou střelnici, kde 13. února 1960 provedla výbuch první francouzské atomové bomby. Ta měla sílu 70 kilotun, což je nejméně třikrát více než bomba svržená na Hirošimu, připomíná AFP. Podle tehdejších měření byla radioaktivita v oblasti dostatečně nízká, aby byla bezpečná. Po odtajnění dokumentů v roce 2013 vyšlo najevo, že radioaktivita způsobená francouzskými testy ve skutečnosti zamořila celou západní Afriku a dosahovala i do jižní Evropy. Alžírsko získalo nezávislost na Francii v roce 1962, francouzské vojenské základny zůstaly v zemi do roku 1967.

