Benjamin Netanjahu. FOTO - Wikimedia commons

Netanjahu u soudu

S odstřelovači na střechách a s protivládními demonstranty v okolí soudní budovy v Jeruzalémě pokračoval proces, v němž je izraelský premiér Benjamin Netanjahu obžalován z korupce.

Premiér u soudu zopakoval, že je nevinný. Bylo to podruhé, co Netanjahu vypovídá před soudem, který začal loni v květnu. Podle deníku The Times of Israel se nyní rozhoduje zejména o tom, zda bude jednání pokračovat během kampaně před parlamentními volbami plánovanými na 23. března.

Do soudní síně byli podle místních médií slyšet demonstranti, kteří před budovou protestovali proti premiérovi. Manifestace za jeho odstoupení se s různou intenzitou a přestávkami, způsobenými opatřeními proti šíření COVID-19, konají už několik měsíců. Protesty se konaly i tento víkend, kdy se před Netanjahuovou rezidencí střetlo několik jejich účastníků s policií. Před budovu soudu se chystali i Netanjahuovi příznivci, premiér je ale v neděli vyzval, aby zůstali doma kvůli epidemické situaci. Ta se totiž stále nelepší, ani přes přísná opatření či naočkování zhruba třetiny obyvatel. V očkovací kampani patří Izrael k nejrychlejším na světě a premiér doufá, že mu to pomůže k hlasům v březnových volbách, do nichž slíbil naočkovat celou dospělou populaci.

(čtk)